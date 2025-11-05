Prehľadávať výrazy

    Café Aromis série 8000 Plnoautomatický kávovar Philips

    EP8757/20

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Chutí ako z kaviarne, vonia ako domov

    Vychutnajte si doma kávu ako z kaviarne s kávovarom Philips Café Aromis. Vytvorte viac ako 50 nápojov, od espressa po studenú kávu, pripravených z väčšieho množstva zŕn*, a získajte chuť ako z kaviarne. Vytvorte zamatovo horúcu alebo studenú penu vďaka systému LatteGo Pro a vyčistite ho za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou.

    Café Aromis série 8000 Plnoautomatický kávovar Philips

    Chutí ako z kaviarne, vonia ako domov

    Intenzita, ktorú milujete, od espressa po studenú kávu

    • Výsledky ako z kaviarne vďaka technológii BrewExtract
    • Zamatovo mliečna pena s LatteGo Pro
    • Viac ako 50 teplých a studených nápojov pre každú náladu
    • Bezproblémové čistenie
    • Ľahko použiteľný intuitívny displej
    Viac zŕn, viac chuti

    Viac zŕn, viac chuti

    Tajomstvo intenzity ako v kaviarni? Naša technológia BrewExtract dávkuje a lisuje viac zŕn* do každého nápoja, aby váš espresso kávovar dosiahol tú nezameniteľnú chuť ako v kaviarni. Chcete, aby bol nápoj presne podľa vašej chuti? Upravte si nápoj pomocou jednej zo 7 úrovní intenzity.

    Zamatovo mliečna pena pre všetky vaše obľúbené nápoje z kaviarne

    Zamatovo mliečna pena pre všetky vaše obľúbené nápoje z kaviarne

    Výsledky ako z kaviarne znamenajú aj zamatovo mliečnu penu, teplú alebo studenú. Tu prichádza na rad LatteGo Pro. Od cappuccina po ľadové latte, náš mliečny systém poskytuje výsledky ako z kaviarne s použitím klasického aj rastlinného mlieka. Je vhodný do umývačky riadu a vďaka absencii hadičiek ho vyčistíte za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou. Vyskúšajte penu na novej úrovni s LatteGo Pro: inovatívnym peničom mlieka v našom systéme kávovarov.

    Viac ako 50 teplých a studených nápojov pre každú náladu

    Viac ako 50 teplých a studených nápojov pre každú náladu

    Objavte viac ako 50 druhov horúcej a studenej kávy, od bohatého espressa po osviežujúce studené nápoje. Tento kávovar na horúcu a ľadovú kávu je ideálnym riešením pre rodiny a milovníkov kávy, ktorí hľadajú doma rozmanitosť ako v kaviarni.

    Všetko potešenie s minimálnym čistením

    Všetko potešenie s minimálnym čistením

    Vyčistite LatteGo Pro za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou alebo umiestnením do umývačky riadu. Varnú jednotku opláchnite pod tečúcou vodou. Keď je čas spustiť čistiaci program, napríklad odstraňovanie vodného kameňa, prístroj vás ním prevedie.

    Vaša obľúbená káva stlačením jedného tlačidla

    Vaša obľúbená káva stlačením jedného tlačidla

    Intuitívna dotyková obrazovka TFT s uhlopriečkou 4,3" zaručuje jednoduchú prípravu kávy jedným stlačením tlačidla a personalizované profily používateľov. Jednoduché ovládanie umožňuje všetkým členom domácnosti vychutnať si prémiovú kávu v pohodlí domova.

    Váš barista doma

    Váš barista doma

    Zoznámte sa so svojím baristickým asistentom, pomocníkom, ktorý sa snaží každý deň vylepšovať vašu kávu. Môžete ho používať na svojom prístroji alebo v aplikácii HomeID. Napíšte mu, aké zrná používate, a on automaticky nastaví parametre prípravy, aby ste zo zŕn získali to najlepšie. S baristickým asistentom môžete nastaviť silu, objem alebo teplotu podľa svojej chuti – aj pri diaľkovom ovládaní. Je vždy k dispozícii, takže každá šálka chutí ako keby ju pripravil skutočný barista vo vašej kuchyni.

    Autentická chuť studenej kávy

    Autentická chuť studenej kávy

    Vychutnajte si osviežujúcu studenú kávu stlačením jediného tlačidla – vyváženú a jemnú, pripravenú na požiadanie.

    O 40 % tichšia prevádzka vďaka technológii SilentBrew**

    O 40 % tichšia prevádzka vďaka technológii SilentBrew**

    Naša patentovaná technológia SilentBrew znižuje hlučnosť prístroja, vďaka čomu si môžete jednoducho vychutnať potešenie z prípravy kávy. Vďaka zvukovej izolácii a tichému mletiu sú naše prístroje o 40 % tichšie ako predchádzajúce modely a majú certifikát Quiet Mark.

    Aromatická káva z čerstvých zŕn

    Aromatická káva z čerstvých zŕn

    Káva ako z kaviarne začína čerstvo mletými zrnami. Pridajte svoje obľúbené zrná, vyberte si kávu a nechajte integrovaný mlynček uvoľniť neodolateľnú arómu a chuť. Jemnosť mletia môžete nastaviť pomocou jedného z 12 nastavení, od jemného po hrubé.

    Ešte bohatšia chuť vďaka funkcii extra dávky

    Ešte bohatšia chuť vďaka funkcii extra dávky

    Vychutnajte si intenzívnejšiu a silnejšiu kávu bez horkosti vďaka našej funkcii extra dávky. Môžete ju pridať do niektorého z našich kávových receptov, s výnimkou receptov využívajúcich funkciu predmletia.

    Úspora vody a energie v režime Eco

    Úspora vody a energie v režime Eco

    Použite režim Eco na zníženie spotreby vody a energie bez toho, aby ste znížili kvalitu kávy. Philips Café Aromis vám umožňuje stlmiť hlavné svetlá a osvetlenie šálky skôr, ako je predvolene nastavený čas, používať menej vody pri oplachovaní, rýchlejšie prepnúť do pohotovostného režimu alebo stlmiť jas.

    Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean

    Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean

    Pripravte až 5 000 šálok bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň, vďaka filtru AquaClean. Vyčistí vodu pred začatím varenia, takže má vaša káva ešte bohatšiu chuť.

    Príprava na diaľku a tipy s aplikáciou HomeID

    Príprava na diaľku a tipy s aplikáciou HomeID

    Poradenstvo, recepty a pomoc týkajúce sa kávy získate priamo prostredníctvom aplikácie HomeID – svojho digitálneho baristu, ktorý vás sprevádza na každom kroku.

    Navrhnutý tak, aby zdokonalil váš domov

    Navrhnutý tak, aby zdokonalil váš domov

    Kávovar Philips Café Aromis s mlynčekom a peničom nielenže pripraví lahodnú kávu, ale aj skrášli vašu kuchyňu. Elegantné vyhotovenie, jemné krivky a intuitívny displej dodávajú vášmu domovu štýlový európsky nádych.

    Viac šálok, menej dopĺňania

    Viac šálok, menej dopĺňania

    Vďaka veľkej 1,9 l nádobe na vodu môžete pripraviť viac kvalitnej kávy a menej dopĺňať vodu. To znamená šálku za šálkou pre celú rodinu alebo keď máte návštevu.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Zdroj kávy
      Čerstvé zrná
      Zapojenie používateľa
      Dotyk na tlačidlo
      Predprogramované nápoje
      54
      Počet porcií
      2
      Tlak
      15 barov
      Vstavaný mlynček
      Áno
      Nastavenia mlynčeka
      12
      Kapacita nádoby na zrná
      275 g
      Penenie mlieka
      Áno
      Príprava mlieka
      LatteGo Pro
      Nádobka na mlieko
      0,25 l
      Objem nádoby na vodu
      1,9 l
      Profily
      8
      Primárny materiál
      Plast
      Sekundárny materiál
      Kov
      Technológia
      Technológia BrewExtract, nastavenie množstva zŕn, rýchly štart, LatteGo Pro, SilentBrew
      Rozhranie
      Intuitívna dotyková obrazovka TFT 4,3''
      Záruka
      2 roky
      Pripojiteľnosť
      Áno
      Diely umývateľné v umývačke riadu
      Áno

    • Technické špecifikácie

      Hodnotenie energetickej účinnosti
      Trieda A
      Výkon
      1500 W
      Napätie
      230 V
      Frekvencia
      50 Hz
      Počet v balení
      1

    • Bezpečnostná funkcia

      Časovač automatického vypínania
      Áno
      Bezpečnostná certifikácia
      Áno

    • Hmotnosť a rozmery

      Dĺžka výrobku
      452 mm
      Šírka výrobku
      251 mm
      Výška výrobku
      389 mm
      Hmotnosť výrobku
      9,3 kg
      Dĺžka balenia
      493 mm
      Šírka balenia
      289 mm
      Výška balenia
      473 mm
      Hmotnosť balenia
      10 –12,3 kg

    • Kompatibilita

      Dodávané príslušenstvo 1
      LatteGo Pro Hot
      Dodávané príslušenstvo 2
      LatteGo Pro Cold
      Dodávané príslušenstvo 3
      Filter AquaClean
      Dodávané príslušenstvo 4
      Lyžica na dávkovanie
      Dodávané príslušenstvo 5
      Prúžok na testovanie tvrdosti vody
      Súvisiace príslušenstvo 1
      Tablety na odstraňovanie kávového oleja
      Súvisiace príslušenstvo 2
      Odstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru

    • Životnosť

      Manuál používateľa
      > 75 % recyklovaného papiera
      Balenie
      > 95% recyklovaných materiálov

    • Krajina pôvodu

      Vyrobené v
      Rumunsko

    • Energetická účinnosť

      Spotreba energie v pohotovostnom režime
      0,2 W
      Spotreba energie v režime vypnutia
      nie je k dispozícii
      Spotreba energie v pohotovostnom režime počas pripojenia
      0,4 W
      Doba pred automatickým prepnutím do pohotovostného režimu
      15 min
      Doba pred automatickým prepnutím do režimu vypnutia
      nie je k dispozícii
      Doba pred automatickým prepnutím do sieťového pohotovostného režimu
      15 min
      Norma o meraniach
      EN 50564:2011

    • *V porovnaní so všetkými ostatnými automatickými kávovarmi na prípravu espressa Philips
    • **V porovnaní s predchádzajúcimi kávovarmi na prípravu espressa Philips
    • ***Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia

    Hľadáte niečo iné?

