Chutí ako z kaviarne, vonia ako domov
Vychutnajte si doma kávu ako z kaviarne s kávovarom Philips Café Aromis. Vytvorte viac ako 50 nápojov, od espressa po studenú kávu, pripravených z väčšieho množstva zŕn*, a získajte chuť ako z kaviarne. Vytvorte zamatovo horúcu alebo studenú penu vďaka systému LatteGo Pro a vyčistite ho za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou.Zobraziť všetky výhody
Tajomstvo intenzity ako v kaviarni? Naša technológia BrewExtract dávkuje a lisuje viac zŕn* do každého nápoja, aby váš espresso kávovar dosiahol tú nezameniteľnú chuť ako v kaviarni. Chcete, aby bol nápoj presne podľa vašej chuti? Upravte si nápoj pomocou jednej zo 7 úrovní intenzity.
Výsledky ako z kaviarne znamenajú aj zamatovo mliečnu penu, teplú alebo studenú. Tu prichádza na rad LatteGo Pro. Od cappuccina po ľadové latte, náš mliečny systém poskytuje výsledky ako z kaviarne s použitím klasického aj rastlinného mlieka. Je vhodný do umývačky riadu a vďaka absencii hadičiek ho vyčistíte za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou. Vyskúšajte penu na novej úrovni s LatteGo Pro: inovatívnym peničom mlieka v našom systéme kávovarov.
Objavte viac ako 50 druhov horúcej a studenej kávy, od bohatého espressa po osviežujúce studené nápoje. Tento kávovar na horúcu a ľadovú kávu je ideálnym riešením pre rodiny a milovníkov kávy, ktorí hľadajú doma rozmanitosť ako v kaviarni.
Vyčistite LatteGo Pro za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou alebo umiestnením do umývačky riadu. Varnú jednotku opláchnite pod tečúcou vodou. Keď je čas spustiť čistiaci program, napríklad odstraňovanie vodného kameňa, prístroj vás ním prevedie.
Intuitívna dotyková obrazovka TFT s uhlopriečkou 4,3" zaručuje jednoduchú prípravu kávy jedným stlačením tlačidla a personalizované profily používateľov. Jednoduché ovládanie umožňuje všetkým členom domácnosti vychutnať si prémiovú kávu v pohodlí domova.
Zoznámte sa so svojím baristickým asistentom, pomocníkom, ktorý sa snaží každý deň vylepšovať vašu kávu. Môžete ho používať na svojom prístroji alebo v aplikácii HomeID. Napíšte mu, aké zrná používate, a on automaticky nastaví parametre prípravy, aby ste zo zŕn získali to najlepšie. S baristickým asistentom môžete nastaviť silu, objem alebo teplotu podľa svojej chuti – aj pri diaľkovom ovládaní. Je vždy k dispozícii, takže každá šálka chutí ako keby ju pripravil skutočný barista vo vašej kuchyni.
Vychutnajte si osviežujúcu studenú kávu stlačením jediného tlačidla – vyváženú a jemnú, pripravenú na požiadanie.
Naša patentovaná technológia SilentBrew znižuje hlučnosť prístroja, vďaka čomu si môžete jednoducho vychutnať potešenie z prípravy kávy. Vďaka zvukovej izolácii a tichému mletiu sú naše prístroje o 40 % tichšie ako predchádzajúce modely a majú certifikát Quiet Mark.
Káva ako z kaviarne začína čerstvo mletými zrnami. Pridajte svoje obľúbené zrná, vyberte si kávu a nechajte integrovaný mlynček uvoľniť neodolateľnú arómu a chuť. Jemnosť mletia môžete nastaviť pomocou jedného z 12 nastavení, od jemného po hrubé.
Vychutnajte si intenzívnejšiu a silnejšiu kávu bez horkosti vďaka našej funkcii extra dávky. Môžete ju pridať do niektorého z našich kávových receptov, s výnimkou receptov využívajúcich funkciu predmletia.
Použite režim Eco na zníženie spotreby vody a energie bez toho, aby ste znížili kvalitu kávy. Philips Café Aromis vám umožňuje stlmiť hlavné svetlá a osvetlenie šálky skôr, ako je predvolene nastavený čas, používať menej vody pri oplachovaní, rýchlejšie prepnúť do pohotovostného režimu alebo stlmiť jas.
Pripravte až 5 000 šálok bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň, vďaka filtru AquaClean. Vyčistí vodu pred začatím varenia, takže má vaša káva ešte bohatšiu chuť.
Poradenstvo, recepty a pomoc týkajúce sa kávy získate priamo prostredníctvom aplikácie HomeID – svojho digitálneho baristu, ktorý vás sprevádza na každom kroku.
Kávovar Philips Café Aromis s mlynčekom a peničom nielenže pripraví lahodnú kávu, ale aj skrášli vašu kuchyňu. Elegantné vyhotovenie, jemné krivky a intuitívny displej dodávajú vášmu domovu štýlový európsky nádych.
Vďaka veľkej 1,9 l nádobe na vodu môžete pripraviť viac kvalitnej kávy a menej dopĺňať vodu. To znamená šálku za šálkou pre celú rodinu alebo keď máte návštevu.
