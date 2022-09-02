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  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
  • Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.

Tento produkt už nie je dostupný

Performer UltimateVreckový vysávač

FC8955/09

3.8
| (12) Recenzie

2 Ocenenia

Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.
Inovatívny Philips Performer Ultimate je náš najpokročilejší vreckový vysávač.
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Technológia TriActive LED odhaľuje skrytý prach.

Plný výkon. Pre dôkladné čistenie.

  • Zachytáva 99,9 % prachu

  • 900 W

  • 4 l

Technológia AirflowMax s nepretržitým vysokým sacím výkonom

Technológia AirflowMax s nepretržitým vysokým sacím výkonom

Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje dlhú dobu silný sací výkon, vďaka čomu môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto technológia pozostáva z optimalizácie troch základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil komory na prach na maximálne zvýšenie prietoku vzduchu okolo vrecka na prach a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita špeciálne navrhnutej komory na prach umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne rozbaľovalo. 3) Vysokokvalitné vrecko na prach zabraňuje zanášaniu a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania pórov, čím predchádza znižovaniu sacieho výkonu.

Technológia TriActive LED na hlboké čistenie

Technológia TriActive LED na hlboké čistenie

Nová hubica TriActive LED s exkluzívnou technológiou osvietenia podlahy odhaľuje skrytý prach. Vďaka jedinečnej konštrukcii gumených klapiek vás pri vysávaní s touto hubicou nebudú trápiť zamotané chuchvalce v kefe. Vďaka plochému tvaru sa môže používať aj naležato, takže dosiahne aj na ťažko dostupné miesta.

Technológia CarpetClean na čistenie mäkkých povrchov

Technológia CarpetClean na čistenie mäkkých povrchov

Technológia CarpetClean je dokonalým pomocníkom na hlboké čistenie. Zvládne aj tie najťažšie udržiavateľné koberce a účinne zachytáva prach aj z mäkkých povrchov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679524
  • Award image VRS_AWARD-1679549

Hodnotenie

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3.8

z 5

12

Recenzie

02/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Страхотен продукт!

Много съм доволна! Голяма всмукателна мощ, регулираща се в различни степени! Четката със светлини е супер! Тиха и удобна! Удоволствие да се чисти с нея! Препоръчвам!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка

28/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju

Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom

09/01/2019

Україна

Україна

рекомендую

Поки що порохотяг у мене 1-й день, перші враження відмінні, і дизайн і тяга, чистота, підсвітка показала наскільки не видно пилу і бруду... Управління на річці, інтелектуальна управління, заощадження енергії при максимальній тязі, струмом поки що не било :)і. Ну поки що все супер. З мінусів не зручна, упруга труба, короткуватий мережевий шнур, ...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).