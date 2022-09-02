Tento produkt už nie je dostupný
FC8955/09
Zachytáva 99,9 % prachu
900 W
4 l
Jedinečná technológia AirfllowMax udržuje dlhú dobu silný sací výkon, vďaka čomu môžete maximálne využiť objem vrecka. Táto technológia pozostáva z optimalizácie troch základných prvkov: 1) Jedinečný rebrový profil komory na prach na maximálne zvýšenie prietoku vzduchu okolo vrecka na prach a využitie celého jeho povrchu. 2) Kapacita špeciálne navrhnutej komory na prach umožňuje, aby sa vrecko na prach rovnomerne rozbaľovalo. 3) Vysokokvalitné vrecko na prach zabraňuje zanášaniu a umožňuje absorpciu prachu bez upchávania pórov, čím predchádza znižovaniu sacieho výkonu.
Nová hubica TriActive LED s exkluzívnou technológiou osvietenia podlahy odhaľuje skrytý prach. Vďaka jedinečnej konštrukcii gumených klapiek vás pri vysávaní s touto hubicou nebudú trápiť zamotané chuchvalce v kefe. Vďaka plochému tvaru sa môže používať aj naležato, takže dosiahne aj na ťažko dostupné miesta.
Technológia CarpetClean je dokonalým pomocníkom na hlboké čistenie. Zvládne aj tie najťažšie udržiavateľné koberce a účinne zachytáva prach aj z mäkkých povrchov.
Ocenenia
3.8
z 5
12
Recenzie
02/09/2022
България
Overený kupujúci
Страхотен продукт!
Много съм доволна! Голяма всмукателна мощ, регулираща се в различни степени! Четката със светлини е супер! Тиха и удобна! Удоволствие да се чисти с нея! Препоръчвам!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Прахосмукачка с торбичка
tocka
28/02/2020
Hrvatska
Zvjer koja sve vidi i ne propušta slučaju
Usisavač koji super usisava s komandama na ručki tako da se nema potrebe saginjati i mjenjati snagu.Svijetlo je super, jer dodatno ukazuje na svaku nečistoću ( kao maglenke na autu kad se vozite u magli) na podu.
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Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Usisavač s vrećicom
Solt
09/01/2019
Україна
рекомендую
Поки що порохотяг у мене 1-й день, перші враження відмінні, і дизайн і тяга, чистота, підсвітка показала наскільки не видно пилу і бруду... Управління на річці, інтелектуальна управління, заощадження енергії при максимальній тязі, струмом поки що не било :)і. Ну поки що все супер. З мінусів не зручна, упруга труба, короткуватий мережевий шнур, ...
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Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Ultimate FC8955/09 Vacuum cleaner with bag
Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).