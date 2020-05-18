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  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
  • Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare Aqua SilenceParný generátor

GC8650/80

4.6
| (17) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička Philips PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Skutočne jednoduché žehlenie.
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Jednotka v žehlení

bez potreby nastavovania teploty

Mimoriadne rýchle a tiché žehlenie

  • Tlak až 6,2 baru

  • Zosilnená para 330 g

  • Zaistenie pri prenášaní

  • Pevný 2,5 l zásobník na vodu

Technológia Silent Steam: silný prúd pary s minimálnou hlučnosťou

Technológia Silent Steam: silný prúd pary s minimálnou hlučnosťou

Vychutnajte si žehlenie v kruhu rodiny, pri sledovaní televízie, bez rušenia hlukom z generátora pary. Technológia Silent Steam zaručuje tichý a silný prívod pary. Naparovacia žehlička je vybavená tlmiacimi parovými filtrami, ktoré potláčajú hluk pary, a platňou na absorpciu hluku, ktorá znižuje mieru hlučnosti čerpadla v základni.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Teraz môžete žehliť čokoľvek od džínsov až po hodváb bez akejkoľvek potreby nastavovať teplotu. Garantujeme, že na žiadnej textílii, ktorá sa smie žehliť, nedôjde k spáleninám. Prevratná technológia spája 1) pokročilý procesor Smart Control na presné ovládanie teploty žehliacej plochy, pričom teplotu nemusíte vôbec nastavovať, a 2) výkonnú cyklónovú naparovaciu komoru, ktorá umožňuje výkonné a rovnomerné dávkovanie pary, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie a rýchlejšie.

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

17

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Absolutně úžasná žehlička/generátor

Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.

Výhody

nízká hmotnost, vysoký parní výkon

Nevýhody

o žádných nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor

30/06/2021

Україна

Україна

Парогенератор - это чудо в семье

Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

28/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlična

Pegla stvarno vrijedi svake kune .. ja sam jako zadovoljna

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

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