Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Tlak až 6,2 baru
Zosilnená para 330 g
Zaistenie pri prenášaní
Pevný 2,5 l zásobník na vodu
Vychutnajte si žehlenie v kruhu rodiny, pri sledovaní televízie, bez rušenia hlukom z generátora pary. Technológia Silent Steam zaručuje tichý a silný prívod pary. Naparovacia žehlička je vybavená tlmiacimi parovými filtrami, ktoré potláčajú hluk pary, a platňou na absorpciu hluku, ktorá znižuje mieru hlučnosti čerpadla v základni.
Teraz môžete žehliť čokoľvek od džínsov až po hodváb bez akejkoľvek potreby nastavovať teplotu. Garantujeme, že na žiadnej textílii, ktorá sa smie žehliť, nedôjde k spáleninám. Prevratná technológia spája 1) pokročilý procesor Smart Control na presné ovládanie teploty žehliacej plochy, pričom teplotu nemusíte vôbec nastavovať, a 2) výkonnú cyklónovú naparovaciu komoru, ktorá umožňuje výkonné a rovnomerné dávkovanie pary, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie a rýchlejšie.
Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní: exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá spoločnosťou Philips poskytuje ideálny spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho systému. Vaša žehlička vám pomocou svetelného a zvukového indikátora pripomenie, kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je žehlička studená, jednoducho otvorte gombík Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a usadeniny do pohárika.
Ocenenia
4.6
z 5
17
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
monika74
18/05/2020
Česká republika
Absolutně úžasná žehlička/generátor
Před nákupem arního generátoru jsem byla trochu skeptická s ohledem na jeho velikost, ale dala jsem na doporučení a generátor pořídila. A musím říct, že to byl jeden z nejlepších nákupů domácích pomocníků, jaký jsem kdy uskutečnila. Absolutně bezproblémové a jednoduché žehlení, žehlička je oproti klasické žehličce lehounká a parní výkon je ohromující. Opravdu fantazie.
Výhody
nízká hmotnost, vysoký parní výkon
Nevýhody
o žádných nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Parní generátor
Анюта_
30/06/2021
Україна
Парогенератор - это чудо в семье
Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Antonija27
28/08/2019
Hrvatska
Odlična
Pegla stvarno vrijedi svake kune .. ja sam jako zadovoljna
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
V kategórii úplne nezávislých tlakových naparovacích žehliacich systémov