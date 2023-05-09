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Tento produkt už nie je dostupný
2-balenie
Štandardná veľkosť
Nasadzovací systém
Čistenie detských zúbkov
Štandardný kefkový nástavec Philips Sonicare For Kids (pre deti) je vybavený tvarovaným profilom, ktorý sa prispôsobí detským zúbkom od 7 rokov, a mäkkými vláknami pre skutočne jemné čistenie. Nástavec tiež ponúka gumený výlisok na zadnej strane kefky, vďaka ktorému je čistenie bezpečnejšie a príjemnejšie. Nástavec je takisto dostupný v menšej, kompaktnej veľkosti pre deti od 4 rokov.
Je klinicky overené, že kefkový nástavec Philips Sonicare For Kids odstráni povlak oveľa lepšie ako manuálna zubná kefka. Doprajte svojim deťom lepšiu ochranu pred zubným kazom a viac príjemných návštev u zubára. Garantujeme vám lepšie výsledky na kontrolách u zubára alebo vám vrátime peniaze.
Naša sonická technológia vám umožňuje naplno využiť obmedzené množstvo času, ktoré vaše deti trávia čistením zubov, pričom si vytvárajú zdravé návyky a zdokonaľujú svoju techniku čistenia.
5.0
z 5
62
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Hanyj
09/05/2023
Česká republika
Hlavice For Kids HX6042/33
S kartáčkem Sonicare For Kids a jeho aplikací se syn naučil čistit zuby sám a z nemilé povinnosti se stala zábava. Jasnou volbou tedy byly i hlavice For Kids, které velikostně lépe sedí jeho dětským ústům a skvěle doplňují sonický kartáček a synovy zuby jsou zdravé a bílé. Hlavice proto můžeme jen doporučit!
Výhody
velikost hlavice pro starší dítě
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Manička
26/04/2023
Česká republika
For Kids HX6042
Skvěle vyčištěné zuby, pochvala od zubního lékaře, dětem nedělo problémy přejít ze standartního zubního kartáčku na elektrický.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Standard HX6042/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku
Skorapka
24/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Děti to konečně baví
Dcera si konečně ráda čistí zuby. Aplikace je v tom velkým pomocníkem.
Výhody
Vydrží dlouho nabitý. Neklouže dětem z ruky.
Nevýhody
Samolepky špatně drží ale to je jen kosmetická vada
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Standard HX6044/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou