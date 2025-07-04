Nové
Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť
Vyskúšajte viac ako iba fritovanie vzduchom so 16 funkciami od rýchleho pečenia až po dlhé hodiny varenia v jednom hrnci. Lahodné, plnohodnotné domáce jedlá sú vzdialené len pár jednoduchých krokov, pričom štýlové okienko je navrhnuté tak, aby ste videli, kedy je všetko hotové do chrumkavej, jemnej dokonalosti.
Okienko na sledovanie varenia
Technológia RapidAir Plus
16 funkcií varenia v 1
Úspora času a energie
Vychutnajte si chutné jedlo s až o 90 % nižším obsahom tuku*. Patentovaná technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne**, čím zabezpečuje rovnomerné varenie zvnútra aj zvonku a vytvára chutné domáce jedlá.
Už žiadne dohady. Sledujte počas varenia, kedy je jedlo dokonale hotové. Navrhnuté tak, aby ste varili štýlovo.
83 % našich spotrebiteľov uvádza, že kuracie stehná pripravené v teplovzdušnej fritéze Philips Airfryer série 3000 chutia lepšie ako tie pripravené v rúre.******
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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4.9
z 5
133
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Míša B.
04/07/2025
Česká republika
Oceňující funkce, úspora energie
Produkt mám doma již 2 měsíce. Pro vyběr pro mě byla rozhodující technologie Rapid Air , která dokáže připravit křupavé jídlo s minimálním nebo žádným olejem, a přitom si zachovává skvělou chuť i texturu. Maso šťavnaté , krustička brambor, sýru aj. křupavá! Oceňuji rychlý ohřev, rovnoměrné propečení a snadné čištění. Ideální pro smažení, pečení i grilování bez zbytečného tuku. Doporučuji jako skvělého pomocníka do každé moderní kuchyně nejen pro healty life styl.
Táto recenzia bola vytvorená pre Fritéza Airfryer řady 3000 7,2 l
Táto recenzia bola vytvorená pre Fritéza Airfryer řady 3000 7,2 l
Henryk
23/08/2025
Polska
Bardzo duży wybór przepisów w aplikacji.
Kupiłem 2,5 m-ca temu - super sprawa, bardzo często z niego korzystamy. polecam.
Táto recenzia bola vytvorená pre NA332/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 3000
Táto recenzia bola vytvorená pre NA332/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 3000
s_magdalena
01/02/2025
Polska
Jestem zakochana w tym urządzeniu.
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem zakochana w tym urządzeniu. Szybko ,prosto i smacznie można przyszykować obiad bez ciągłego stania w kuchni. Urządzenie samo przypomina czas przekręcania czy zakończonej pracy. W urządzeniu można nawet podgrzać czy zostawić na dłuższą chwilę przyrządzone danie w danej temperaturze. Polecę go każdemu!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NA331/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre NA331/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 3000
V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze
V porovnaní so sušičkami vzduchu Philips s technológiou RapidAir
Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým mäsom
Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
Percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Presné percentuálne podiely sa môžu pri jednotlivých výrobkoch líšiť.
Test MetrixLab za účasti 30 existujúcich používateľov teplovzdušnej fritézy Airfryer Philips série 3000, júl 2024