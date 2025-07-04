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  • NA341/10 Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10 Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10 Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10, Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10, Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • NA341/10 Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10 Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10 Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10 Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10, Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • NA341/10, Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • NA341/10 Airfryer, Nova, Healthy Cooking, 3000 Series, 7.2L, 6.2L, Digital, Window, RapidAir Plus

Nové

Séria 3000Fritéza Airfryer, 6,2 l

NA331/10

4.9

| (133) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť

Vyskúšajte viac ako iba fritovanie vzduchom so 16 funkciami od rýchleho pečenia až po dlhé hodiny varenia v jednom hrnci. Lahodné, plnohodnotné domáce jedlá sú vzdialené len pár jednoduchých krokov, pričom štýlové okienko je navrhnuté tak, aby ste videli, kedy je všetko hotové do chrumkavej, jemnej dokonalosti.

Zobraziť všetky výhody

Vždy chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené

Sledujte syčanie, ochutnajte rozmanitosť

  • Okienko na sledovanie varenia

  • Technológia RapidAir Plus

  • 16 funkcií varenia v 1

  • Úspora času a energie

Rýchle a rovnomerné varenie s technológiou RapidAir Plus

Rýchle a rovnomerné varenie s technológiou RapidAir Plus

Vychutnajte si chutné jedlo s až o 90 % nižším obsahom tuku*. Patentovaná technológia RapidAir Plus s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy zabezpečuje rýchlejšiu cirkuláciu horúceho vzduchu okolo potravín a cez ne**, čím zabezpečuje rovnomerné varenie zvnútra aj zvonku a vytvára chutné domáce jedlá.

Štýlové okienko na varenie, vďaka ktorému budete mať prehľad o jedle

Štýlové okienko na varenie, vďaka ktorému budete mať prehľad o jedle

Už žiadne dohady. Sledujte počas varenia, kedy je jedlo dokonale hotové. Navrhnuté tak, aby ste varili štýlovo.

Bez kompromisov na chuti

Bez kompromisov na chuti

83 % našich spotrebiteľov uvádza, že kuracie stehná pripravené v teplovzdušnej fritéze Philips Airfryer série 3000 chutia lepšie ako tie pripravené v rúre.******

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.9

z 5

133

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2

04/07/2025

Česká republika

Česká republika

Oceňující funkce, úspora energie

Produkt mám doma již 2 měsíce. Pro vyběr pro mě byla rozhodující technologie Rapid Air , která dokáže připravit křupavé jídlo s minimálním nebo žádným olejem, a přitom si zachovává skvělou chuť i texturu. Maso šťavnaté , krustička brambor, sýru aj. křupavá! Oceňuji rychlý ohřev, rovnoměrné propečení a snadné čištění. Ideální pro smažení, pečení i grilování bez zbytečného tuku. Doporučuji jako skvělého pomocníka do každé moderní kuchyně nejen pro healty life styl.

Táto recenzia bola vytvorená pre Fritéza Airfryer řady 3000 7,2 l

Táto recenzia bola vytvorená pre Fritéza Airfryer řady 3000 7,2 l

23/08/2025

Polska

Polska

Bardzo duży wybór przepisów w aplikacji.

Kupiłem 2,5 m-ca temu - super sprawa, bardzo często z niego korzystamy. polecam.

Táto recenzia bola vytvorená pre NA332/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 3000

Táto recenzia bola vytvorená pre NA332/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 3000

01/02/2025

Polska

Polska

Jestem zakochana w tym urządzeniu.

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem zakochana w tym urządzeniu. Szybko ,prosto i smacznie można przyszykować obiad bez ciągłego stania w kuchni. Urządzenie samo przypomina czas przekręcania czy zakończonej pracy. W urządzeniu można nawet podgrzać czy zostawić na dłuższą chwilę przyrządzone danie w danej temperaturze. Polecę go każdemu!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NA331/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre NA331/00 Philips Ovi Single Basket 6,2l serii 3000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze

  2. V porovnaní so sušičkami vzduchu Philips s technológiou RapidAir

  3. Kuracie stehno: až o 40 % menej tuku v porovnaní so surovým mäsom

  4. Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť

  5. Percentuálne hodnoty na základe interného laboratórneho merania s teplovzdušnými fritézami Philips; príprava jedných kuracích pŕs (nastavenie AF 160 °C bez predohrevu) alebo filetu z lososa (nastavenie AF 200 °C, bez predohrevu) v porovnaní s použitím rúry triedy A. Presné percentuálne podiely sa môžu pri jednotlivých výrobkoch líšiť.

  6. Test MetrixLab za účasti 30 existujúcich používateľov teplovzdušnej fritézy Airfryer Philips série 3000, júl 2024