VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Séria 3000 Fritéza Airfryer, 7,2 l

Podpora

Séria 3000Fritéza Airfryer, 7,2 l

NA342/00

Séria 3000 Fritéza Airfryer, 7,2 l

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 206 kB
  • 24 March 2026

NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual

  • PDF súbor
  • 24 March 2026

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Riešenie problémov

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme