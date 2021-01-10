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  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
  • Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventJednoduchá elektrická odsávačka mlieka

SCF332/31

4.9
| (378) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek
Pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku, aby jemne stimulovala tok mlieka. Túto tichú odsávačku môžete používať kedykoľvek, kdekoľvek a dokonca aj s batériami. Jednoducho sa nastavuje, prispôsobuje, používa a čistí.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Jednoduchá elektrická odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Väčšie pohodlie a viac mlieka*. Kedykoľvek a kdekoľvek

  • Odsávajte kedykoľvek, kdekoľvek

  • Súčasťou je mäkká masážna vložka

  • Fľaša a cumlík s prirodzeným tvarom

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše alebo nádoby, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko tiecť oveľa ľahšie.

Vyberte si sadu, ktorá vám zaručí efektívnosť a pohodlie

Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás príjemný.

Mäkká masážna vložka s masážnymi lístkami

Mäkká masážna vložka s masážnymi lístkami

Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri stimulovaní spustenia mlieka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

378

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3

10/01/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Koupil jsem přístroj ženě, poté co si stežovala, že ruční odsávačka nefunguje a je to strašně zdlouhavé. Tato odsávačka byla doma ihned oblíbená, funguje perfektně a žena si vychvalovala, že se při používání odsávačky zregeneruje na krmení přímo. Teď odsávačka ceka ve skříni na druhé miminko.

Výhody

Kvalitní

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Paráda!

Odsávačku doporučuji všemi deseti. I když byla prsa bolavá a popraskaná, odsávání nebylo vůbec bolestivé, ale naopak velice pohodlné a rychlé.

Výhody

Bezbolestné, rychlé a příjemné odsávání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/31 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/31 Elektrická odsávačka mateřského mléka

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

skvělý pomocník

Výborná odsávačka mléka. Myslela jsem si, že v péči o miminko odsávačku nevyužiji, ale protože naše dcera musela po narození na operaci, byl jediný způsob, jak si spustit laktaci, že začnu používat odsávačku. Tato odsávačka mi ji nádherně spustila a já mohla své holčičce do nemocnice donášet mlíčko. Takže jsem vděčná, že jsem tento produkt objevila a mohla jsem i přes naše nesnáze plně kojit.

Výhody

snadná manipulace, jednoduchá údržba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Klinicky overené pohodlie: V teste realizovanom v marci 2016, do ktorého sa zapojilo 110 matiek z USA, Spojeného kráľovstva, Číny a Ruska, udelili tieto matky pohodliu výrobkov Philips Avent priemerne skóre 8,6/10.

  2. Viac mlieka: nezávislý výskum preukázal, že tvorba mlieka môže priamo súvisieť s úrovňou stresu. Pozrite si informácie na adrese www.philips.com/AVENT

  3. Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.