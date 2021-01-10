Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Odsávajte kedykoľvek, kdekoľvek
Súčasťou je mäkká masážna vložka
Fľaša a cumlík s prirodzeným tvarom
Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše alebo nádoby, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko tiecť oveľa ľahšie.
Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás príjemný.
Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri stimulovaní spustenia mlieka.
4.9
z 5
378
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Medulik
10/01/2021
Česká republika
Funguje jak má
Koupil jsem přístroj ženě, poté co si stežovala, že ruční odsávačka nefunguje a je to strašně zdlouhavé. Tato odsávačka byla doma ihned oblíbená, funguje perfektně a žena si vychvalovala, že se při používání odsávačky zregeneruje na krmení přímo. Teď odsávačka ceka ve skříni na druhé miminko.
Výhody
Kvalitní
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka
Jonde
19/05/2020
Česká republika
Paráda!
Odsávačku doporučuji všemi deseti. I když byla prsa bolavá a popraskaná, odsávání nebylo vůbec bolestivé, ale naopak velice pohodlné a rychlé.
Výhody
Bezbolestné, rychlé a příjemné odsávání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/31 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/31 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
skvělý pomocník
Výborná odsávačka mléka. Myslela jsem si, že v péči o miminko odsávačku nevyužiji, ale protože naše dcera musela po narození na operaci, byl jediný způsob, jak si spustit laktaci, že začnu používat odsávačku. Tato odsávačka mi ji nádherně spustila a já mohla své holčičce do nemocnice donášet mlíčko. Takže jsem vděčná, že jsem tento produkt objevila a mohla jsem i přes naše nesnáze plně kojit.
Výhody
snadná manipulace, jednoduchá údržba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD223/20 Sada elektrické odsávačky mateřského mléka
Klinicky overené pohodlie: V teste realizovanom v marci 2016, do ktorého sa zapojilo 110 matiek z USA, Spojeného kráľovstva, Číny a Ruska, udelili tieto matky pohodliu výrobkov Philips Avent priemerne skóre 8,6/10.
Viac mlieka: nezávislý výskum preukázal, že tvorba mlieka môže priamo súvisieť s úrovňou stresu. Pozrite si informácie na adrese www.philips.com/AVENT
Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.