Jednoduché čistenie v hygienickom puzdre

Kryty na bradavky je potrebné pred každým použitím vyčistiť. Zaberie to menej ako 10 minút. Vložte ich do vriacej vody na päť minút alebo použite hygienické puzdro. Dobre opláchnuté kryty na bradavky vložte do puzdra a vlejte 25 ml (0,9 fl. oz.) vody. Dajte ich do mikrovlnej rúry na 750 – 1000 W po dobu troch minút. Potom ich nechajte vychladnúť asi päť minút. Vysušte ich a sú pripravené na použitie. Hygienické puzdro je vhodné na cesty, ako aj na uskladnenie krytov na bradavky, aby ostali čisté.