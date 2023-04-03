Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
V tvare umožňujúcom kontakt pokožky
Chráni zapálené bradavky
Stredná veľkosť (21 mm)
2 ks
Mimoriadne tenký motýlikový tvar našich krytov na bradavky je navrhnutý tak, aby umožňoval dieťaťu kontakt s pokožkou. Vďaka tomuto tvaru je v kontakte s prsníkom nielen nos, ale aj brada, takže bábätko cíti vôňu matky a dotýka sa jej pokožky. Stačí umiestniť kryt nad stred bradavky, aby sa bábätko mohlo správne prisať na celý prsný dvorec. Vychutnajte si spojenie so svojím dieťatkom a zároveň chráňte svoje bradavky.
Naše kryty na bradavky sme navrhli tak, aby pomohli bábätkám s ranými problémami s prisatím a aby ste mohli dojčiť dlhšie*. V prípade matiek s plochými a vpadnutými bradavkami a bábätiek so slabou technikou alebo ústnymi anomáliami môže kryt na bradavky zabezpečiť tvar bradavky vhodný na prisatie a udržať vyčnievajúcu polohu počas prestávok pri dojčení.
Kryty na bradavky sú navrhnuté tak, aby umožňovali pohodlie a šetrnejšie dojčenie pre zapálené, popraskané alebo boľavé bradavky. Môžu pomôcť obmedziť odieranie a naťahovanie bradaviek počas dojčenia, aby ste mohli kŕmiť svoje bábätko materským mliekom v pohodlí.
4.8
z 5
264
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Pavilina123
03/04/2023
Česká republika
Je tenký a přes dírky se dobře saje
Se vším od Avent jsem zatím maximálně spokojena (odsávačka, kloboučky na bradavky, sterilizátor, ohřev láhví)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/01 Chránič bradavek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/01 Chránič bradavek
Miriam K.
01/11/2022
Česká republika
Chránič bradavek
Tenký materiál, miminko okamžitě chytne, bradavky nebolí, doporučuji
Výhody
Tenký materiál
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/03 Chránič bradavek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/03 Chránič bradavek
Saam3
17/10/2022
Česká republika
Sbohem bolesti bradavek
Díky tomuto produktu jsem se naprosto zbavila bolesti bradavek. Prsa drželi hezký tvar a chránič držel hezký tvar i bradavek. Moc doporučuji. Již si nedokáži představit kojení bez těchto chráničů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/03 Chránič bradavek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF153/03 Chránič bradavek
v prípade plochých alebo vpadnutých, zapálených, citlivých, popraskaných a boľavých bradaviek a niektorých bábätiek s problémami s prisatím
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
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