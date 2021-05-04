Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Odsajte viac mlieka za kratší čas
Súčasťou je mäkká masážna vložka
Cestovná taška a 2 fľaše
Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše alebo nádoby, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete pohodlne usadiť: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko tiecť oveľa ľahšie.
Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás príjemný.
Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri stimulovaní spustenia mlieka.
4.9
z 5
34
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Beyu1007
04/05/2021
Česká republika
Prijemne a snadne pouziti
Velmi prijemna a snadne pouziti. Pouzivala jsem ji skoro 9 mesicu a neztratila na vykonu. Udrzba bezproblemova. Relativne dlouhy napajeci kabel, takze se lze uvelebit v kresle i kdyz zasuvka neni uplne blizko. Jen skoda, ze odsavacku nelze nabit a byt bezdratova. Maly si zvykl na rytmicky tichy zvuk a usinal pri nem.
Výhody
Kompaktni, ticha, snadne pouziti
Nevýhody
Skoda, ze nelze nabit, musi byt v elektrice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka
Ulunka83
27/02/2019
Česká republika
Skvělé funkce a síla
Dost jsem se bala, abych nasla dost silnou odsavacku, jako nam pujcovali v porodnici. A TOTO JE ONA. Ovladani trivialni, zatim tedy odsavam jen jedno prso, ale az pujde o cas, hrave pujdou obe najednou. Rozebrani do sterilizatoru je otazka vterin, saham po ni několikrát za den ( i noc :))) a zvladnu vse i poslepu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka
anka32a
05/11/2018
Polska
Najlepszy!
Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny
83% dojčiacich matiek súhlasí s tým, že dvojitá elektrická odsávačka mlieka Philips Avent Comfort je pri používaní pohodlná (podľa nezávislého test vykonaného v domácnostiach medzi 81 matkami v USA v auguste 2012).
Viac mlieka: nezávislý výskum preukázal, že vytváranie mlieka môže priamo súvisieť s úrovňou stresu. Pozrite si www.philips.com/AVENT
Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.