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  • Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
  • Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
  • Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
  • Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
  • Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
  • Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
  • Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
  • Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDvojitá elektrická odsávačka mlieka

SCF334/31

4.9
| (34) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*
Ultra pohodlná dvojitá odsávačka mlieka je pre vás ideálna, ak máte málo času. Znížte čas odsávania a pohodlne sa usaďte, zatiaľ čo mäkká masážna vložka jemne stimuluje tok mlieka. Je tichá, jednoducho sa nastavuje, prispôsobuje, používa a čistí.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Dvojitá elektrická odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Viac pohodlia a mlieka za kratší čas*

  • Odsajte viac mlieka za kratší čas

  • Súčasťou je mäkká masážna vložka

  • Cestovná taška a 2 fľaše

Pohodlná poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Pohodlná poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše alebo nádoby, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete pohodlne usadiť: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko tiecť oveľa ľahšie.

Vyberte si sadu, ktorá vám zaručí efektívnosť a pohodlie

Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás príjemný.

Mäkká masážna vložka s masážnymi lístkami

Mäkká masážna vložka s masážnymi lístkami

Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri stimulovaní spustenia mlieka.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.9

z 5

34

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Prijemne a snadne pouziti

Velmi prijemna a snadne pouziti. Pouzivala jsem ji skoro 9 mesicu a neztratila na vykonu. Udrzba bezproblemova. Relativne dlouhy napajeci kabel, takze se lze uvelebit v kresle i kdyz zasuvka neni uplne blizko. Jen skoda, ze odsavacku nelze nabit a byt bezdratova. Maly si zvykl na rytmicky tichy zvuk a usinal pri nem.

Výhody

Kompaktni, ticha, snadne pouziti

Nevýhody

Skoda, ze nelze nabit, musi byt v elektrice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce a síla

Dost jsem se bala, abych nasla dost silnou odsavacku, jako nam pujcovali v porodnici. A TOTO JE ONA. Ovladani trivialni, zatim tedy odsavam jen jedno prso, ale az pujde o cas, hrave pujdou obe najednou. Rozebrani do sterilizatoru je otazka vterin, saham po ni několikrát za den ( i noc :))) a zvladnu vse i poslepu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka

05/11/2018

Polska

Polska

Najlepszy!

Podwójny laktator Philips Avent okazał się u mnie strzałem w dziesiątkę. Lekki, poręczny, wygodny w użyciu, no i ta dodatkowa torba, dzięki której mogę zapakować laktator wszędzie gdzie się udaje, by móc odciągać mleczko dla maluszka. Jestem nim zachwycona!! Znakomita jakość i dopracowanie w każdym szczególe sprawiają, że piersi nie bolą podczas odciągania mleczka, a laktacja jest pobudzona na maksa! Owy laktator w pełni spełnia swoje zadanie, a mnie jako matce daje możliwość karmienia synka swoim mlekiem, które teraz od czasu do czasu podaje mąż dzieciątku, bym ja miała w tym czasie chwilę dla siebie. Po prostu niezastąpiony! Polecam!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/31 Podwójny laktator elektryczny

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 83% dojčiacich matiek súhlasí s tým, že dvojitá elektrická odsávačka mlieka Philips Avent Comfort je pri používaní pohodlná (podľa nezávislého test vykonaného v domácnostiach medzi 81 matkami v USA v auguste 2012).

  2. Viac mlieka: nezávislý výskum preukázal, že vytváranie mlieka môže priamo súvisieť s úrovňou stresu. Pozrite si www.philips.com/AVENT

  3. Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.