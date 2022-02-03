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  • Kompletná jednodielna odsávačka
  • Kompletná jednodielna odsávačka
  • Kompletná jednodielna odsávačka
  • Kompletná jednodielna odsávačka
  • Kompletná jednodielna odsávačka
  • Kompletná jednodielna odsávačka
  • Kompletná jednodielna odsávačka
  • Kompletná jednodielna odsávačka
  • Kompletná jednodielna odsávačka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventElektrická odsávačka mlieka

SCF395/11

4.7
| (18) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Kompletná jednodielna odsávačka
S elektrickou odsávačkou mlieka Philips Avent vstúpite do novej éry odsávania. Dokonalá rovnováha odsávania a stimulácie bradaviek, inšpirovaná pitným rytmom dieťaťa a mäkký vankúš sa jemne prispôsobí veľkosti a tvaru vašich bradaviek. Viac informácií nájdete nižšie.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Rýchla, pohodlná a obľúbená medzi mamičkami

Kompletná jednodielna odsávačka

  • Jednoduchá elektrická

  • Technológia prirodzeného pohybu

  • Pohodlná silikónová výstelka

  • 8 + 16 nastavení

Technológia prirodzeného pohybu rýchlo rozprúdi mlieko*

Vďaka našej jedinečnej technológii prirodzeného pohybu začne mlieko tiecť už za jednu minútu.**Vďaka jemnému prisatiu a správnej masáži a odsávaniu nie je prekvapením, že 97 % mamičiek potvrdilo účinnosť odsávačky***, a zároveň ju odporúča 100 % pôrodných asistentiek.

Jemné silikónové výstelky ponúkajú pohodlie pre každé telo

Jemná, pružná silikónová výstelka odsávačky sa pohodlne prispôsobí vašim prsiam a bradavkám bez ohľadu na ich tvar. Prispôsobí sa 99,98 %**** veľkostí prsníkov*** a umožňuje jemné a zároveň bezpečné prisatie.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

18

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3
1

03/02/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé, funkční, pohodlné

Odsávání je pohodlné, příjemné a nenáročné. Funguje na 100%, mohu jedině doporučit!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

28/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Splnila očekávání

Kvalitní provedení. Jednoduchá manipulace. Snadné čištění. Celková spokojenost.

Výhody

Kvalitní produkt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD395/21 Sada elektrické odsávačky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD395/21 Sada elektrické odsávačky

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Příjemná odsávačka

S odsávačkou se příjemně pracuje, možnost volby intenzity odsávání, snadné čištění, můžu jedině doporučit.

Výhody

Snadná manipulace a čištění

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

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  1. Na základe porovnania výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER) z klinického skúšania, vykonaného na 20 účastníčkach, (Holandsko, 2019) s časom do reflexu uvoľňovania mlieka v prípade inej predchádzajúcej technológie odsávačiek Philips podľa štúdie uskutočniteľnosti, vykonanej na 9 účastníčkach (Holandsko, 2018).

  2. 1K-SE: 70 % účastníčok spozorovalo MER do 60 sekúnd. Na základe porovnania výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER) z klinického skúšania, vykonaného na 20 účastníčkach, (Holandsko, 2019) s časom do reflexu uvoľňovania mlieka v prípade inej predchádzajúcej technológie odsávačiek Philips podľa štúdie uskutočniteľnosti, vykonanej na 9 účastníčkach (Holandsko, 2018).

  3. Na základe výsledkov klinického skúšania výrobku, vykonaného na 20 účastníčkach (Holandsko, 2019), priemerné skóre pre jednoduchú a dvojitú elektrickú odsávačku mlieka; 95 % účastníčok súhlasí s tým, že naše odsávačky mlieka sú účinné (jednoduchá elektrická odsávačka mlieka); 100 % účastníčok súhlasí s tým, že naše odsávačky mlieka sú účinné (dvojitá elektrická odsávačka mlieka).

  4. Na základe: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? (Ťažkosti s dojčením, trvanie dojčenia, index telesnej hmotnosti matky a anatómia prsníka: je medzi nimi súvislosť?), Breastfeeding Medicine, 26. apríla 2019 (109 účastníčok, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation (Zmeny pokožky a bolesť bradavky počas prvého týždňa laktácie), Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, máj 1993 (20 účastníčok bielej rasy, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005 (28 účastníčok, Austrália).

  5. Týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.