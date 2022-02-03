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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Jednoduchá elektrická
Technológia prirodzeného pohybu
Pohodlná silikónová výstelka
8 + 16 nastavení
Vďaka našej jedinečnej technológii prirodzeného pohybu začne mlieko tiecť už za jednu minútu.**Vďaka jemnému prisatiu a správnej masáži a odsávaniu nie je prekvapením, že 97 % mamičiek potvrdilo účinnosť odsávačky***, a zároveň ju odporúča 100 % pôrodných asistentiek.
Jemná, pružná silikónová výstelka odsávačky sa pohodlne prispôsobí vašim prsiam a bradavkám bez ohľadu na ich tvar. Prispôsobí sa 99,98 %**** veľkostí prsníkov*** a umožňuje jemné a zároveň bezpečné prisatie.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.7
z 5
18
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
rewaquo
03/02/2022
Česká republika
Rychlé, funkční, pohodlné
Odsávání je pohodlné, příjemné a nenáročné. Funguje na 100%, mohu jedině doporučit!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Andy.K
28/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Splnila očekávání
Kvalitní provedení. Jednoduchá manipulace. Snadné čištění. Celková spokojenost.
Výhody
Kvalitní produkt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD395/21 Sada elektrické odsávačky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD395/21 Sada elektrické odsávačky
Niky007
16/05/2021
Česká republika
Příjemná odsávačka
S odsávačkou se příjemně pracuje, možnost volby intenzity odsávání, snadné čištění, můžu jedině doporučit.
Výhody
Snadná manipulace a čištění
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF395/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Na základe porovnania výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER) z klinického skúšania, vykonaného na 20 účastníčkach, (Holandsko, 2019) s časom do reflexu uvoľňovania mlieka v prípade inej predchádzajúcej technológie odsávačiek Philips podľa štúdie uskutočniteľnosti, vykonanej na 9 účastníčkach (Holandsko, 2018).
1K-SE: 70 % účastníčok spozorovalo MER do 60 sekúnd. Na základe porovnania výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER) z klinického skúšania, vykonaného na 20 účastníčkach, (Holandsko, 2019) s časom do reflexu uvoľňovania mlieka v prípade inej predchádzajúcej technológie odsávačiek Philips podľa štúdie uskutočniteľnosti, vykonanej na 9 účastníčkach (Holandsko, 2018).
Na základe výsledkov klinického skúšania výrobku, vykonaného na 20 účastníčkach (Holandsko, 2019), priemerné skóre pre jednoduchú a dvojitú elektrickú odsávačku mlieka; 95 % účastníčok súhlasí s tým, že naše odsávačky mlieka sú účinné (jednoduchá elektrická odsávačka mlieka); 100 % účastníčok súhlasí s tým, že naše odsávačky mlieka sú účinné (dvojitá elektrická odsávačka mlieka).
Na základe: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? (Ťažkosti s dojčením, trvanie dojčenia, index telesnej hmotnosti matky a anatómia prsníka: je medzi nimi súvislosť?), Breastfeeding Medicine, 26. apríla 2019 (109 účastníčok, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation (Zmeny pokožky a bolesť bradavky počas prvého týždňa laktácie), Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, máj 1993 (20 účastníčok bielej rasy, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005 (28 účastníčok, Austrália).
Týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.