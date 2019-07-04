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  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon

Tento produkt už nie je dostupný

PerformerVysávač s vreckom

FC9164

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Doposiaľ najvyšší sací výkon
Doposiaľ najvyššia úroveň sacieho výkonu zaisťuje ľahké čistenie: to je práve to, o čom je rad FC916x. V kombinácii s hygienickým filtrom a jednoduchým systémom výberu vrecka na prach sa rad FC916x postará o všetok váš prach a špinu.
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500 W sací výkon pre čistenie bez námahy

Doposiaľ najvyšší sací výkon

  • AnimalCare

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 500 W

Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.

Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Tesnenie HEPA AirSeal a filter HEPA 13

Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.

s-bag XXL s kapacitou 4 litre umožňuje dlhodobý výkon

s-bag XXL s kapacitou 4 litre umožňuje dlhodobý výkon

Takáto veľká kapacita vrecka na prach umožňuje jeho optimálne využitie, čo znamená, že nemusíte vrecko na prach vymieňať tak často.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже якісний і надійний продукт

Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

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