Tento produkt už nie je dostupný
AnimalCare
Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.
Tento vysávač Philips bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel cez umývateľný filter HEPA 13 (99,95 % filtrácia) pri prechádzaní prístrojom. Neunikne ani zrnko prachu.
Takáto veľká kapacita vrecka na prach umožňuje jeho optimálne využitie, čo znamená, že nemusíte vrecko na prach vymieňať tak často.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
glen61
04/07/2019
Україна
Дуже якісний і надійний продукт
Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу