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Performer Vysávač s vreckom
Tento produkt už nie je dostupný
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FC9164
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User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
Important Information Manual Philips Performer Hose
Všetko (2)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Vrecko S-BagKlasické dlhotrvajúce (4 ks)
s-BagProtialergické vrecká na prach
s-bagVrecká do vysávačov
Výstupný filter s-filter®
PerformerNáhradná súprava
Vysávač Philips má nízky sací výkon
Pri používaní vysávača Philips cítim elektrické výboje.
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