VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Performer Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

PerformerVysávač s vreckom

FC9164

Performer Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF súbor, 9.2 MB
  • 13 March 2024

Important Information Manual Philips Performer Hose

  • PDF súbor, 364 kB
  • 13 March 2024

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Riešenie problémov

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme