Tento produkt už nie je dostupný
2 200 W
Sací výkon 500 W
Filter Allergy H13
Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.
Vďaka 10-metrovému dosahu od zástrčky až po hubicu môžete vysávať dlhšie bez potreby odpojenia kábla.
Filtračný systém Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 % jemných prachových častíc vrátane peľu, zvieracích chlpov a roztočov, vďaka čomu je ideálny pre ľudí trpiacich alergiami. Úroveň filtrácie je ekvivalentná HEPA 13*.
4.8
z 5
106
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Terka
19/10/2014
Česká republika
Skvělý výrobek za dobré peníze
Vysavač Performer jsem koupila před rokem. Je naprosto skvělý. A jak říkají mé děti, také moc pěkný. Syn je astmatik a proto velmi oceňuji, že při vysávání se nikde nevíří prach. Celkově se s ním lehce a dobře pracuje, hubice vysaje vše a všude. Určitě doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9170/01 Bagged vacuum cleaner
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9170/01 Bagged vacuum cleaner
milena
03/07/2014
Česká republika
je fakt výborný
mám pořád stejný už 6 let a to jede pořád dokonce odsává a to v zimním období rýmu dvěma dětem.co ten už zažil,vození mladšího dítěte při vysávání a jede pořád perfektně proto do zásoby kupuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9170/01 Bagged vacuum cleaner
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9170/01 Bagged vacuum cleaner
Ergunello
24/01/2021
Polska
Bardzo dobry odkurzacz!
Mialem ten odkurzacz prawie 10 lat dobrze mi slużył......przeszedl tyle remontów.......ale niestety sie skonczył>....Czas na nowy...ale czy podoła staremu
Táto recenzia bola vytvorená pre Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
Táto recenzia bola vytvorená pre Odkurzacz workowy Performer FC9170/01
Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13.