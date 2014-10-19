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  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
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  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
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  • Doposiaľ najvyšší sací výkon
  • Doposiaľ najvyšší sací výkon

Tento produkt už nie je dostupný

PerformerVreckový vysávač

FC9170/01

4.8
| (106) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Doposiaľ najvyšší sací výkon
Doposiaľ najvyšší sací výkon zaisťuje vysávanie bez námahy: to je hlavná výhoda série FC917x. V kombinácii s hygienickým filtrom a jednoduchým systémom vyprázdňovania vrecka na prach si séria FC917x ľahko poradí so všetkou špinou a prachom.
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Sací výkon 500 wattov pre čistenie bez námahy

Doposiaľ najvyšší sací výkon

  • 2 200 W

  • Sací výkon 500 W

  • Filter Allergy H13

2200 W motor generujúci sací výkon max. 500 W

2200 W motor generujúci sací výkon max. 500 W

Vysokoúčinný 2 200 W motor generuje sací výkon max. 500 W pre dokonalé výsledky čistenia.

Dlhý 10-metrový dosah bez zbytočného odpájania

Dlhý 10-metrový dosah bez zbytočného odpájania

Vďaka 10-metrovému dosahu od zástrčky až po hubicu môžete vysávať dlhšie bez potreby odpojenia kábla.

Filtračný systém Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 % jemného prachu

Filtračný systém Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 % jemného prachu

Filtračný systém Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 % jemných prachových častíc vrátane peľu, zvieracích chlpov a roztočov, vďaka čomu je ideálny pre ľudí trpiacich alergiami. Úroveň filtrácie je ekvivalentná HEPA 13*.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

106

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3
2

19/10/2014

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek za dobré peníze

Vysavač Performer jsem koupila před rokem. Je naprosto skvělý. A jak říkají mé děti, také moc pěkný. Syn je astmatik a proto velmi oceňuji, že při vysávání se nikde nevíří prach. Celkově se s ním lehce a dobře pracuje, hubice vysaje vše a všude. Určitě doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9170/01 Bagged vacuum cleaner

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9170/01 Bagged vacuum cleaner

03/07/2014

Česká republika

Česká republika

je fakt výborný

mám pořád stejný už 6 let a to jede pořád dokonce odsává a to v zimním období rýmu dvěma dětem.co ten už zažil,vození mladšího dítěte při vysávání a jede pořád perfektně proto do zásoby kupuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9170/01 Bagged vacuum cleaner

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC9170/01 Bagged vacuum cleaner

24/01/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry odkurzacz!

Mialem ten odkurzacz prawie 10 lat dobrze mi slużył......przeszedl tyle remontów.......ale niestety sie skonczył>....Czas na nowy...ale czy podoła staremu

Táto recenzia bola vytvorená pre Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

Táto recenzia bola vytvorená pre Odkurzacz workowy Performer FC9170/01

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13.