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Zastrihávače brady a fúzov
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Multigroom series 9000 13 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele
Tento produkt už nie je dostupný
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MG9720/90
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Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
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MultigroomHrebeňový nadstavec na bradu, 1 mm
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