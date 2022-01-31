VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
  • Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventElektrická odsávačka mlieka

SCF396/11

4.8
| (216) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku
S elektrickou odsávačkou mlieka Philips Avent vstúpite do novej éry odsávania. Dokonalá rovnováha odsávania a stimulácie bradaviek, inšpirovaná pitným rytmom dieťaťa a mäkký vankúš sa jemne prispôsobí veľkosti a tvaru vašich bradaviek. Viac informácií nájdete nižšie.
Zobraziť všetky výhody
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Technológia prirodzeného pohybu pre rýchlejší tok mlieka*

Inšpirované dieťatkom. Efektívne pre mamičku

  • Samostatné

  • Premium

  • Nabíjateľná batéria

  • Displej na sledovanie času

Technológia prirodzeného pohybu pre rýchly tok mlieka*

Technológia prirodzeného pohybu pre rýchly tok mlieka*

Odsajte viac mlieka za kratší čas* s vložkou, ktorá stimuluje prsníky tak, aby odsávala mlieko presne ako bábätko. Plynule prejde z režimu stimulácie do režimu odsávania a aplikuje správne množstvo stimulácie bradavky a sania na dosiahnutie maximálneho toku mlieka. Vychádza z výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER).*

Jemná a prispôsobivá silikónová vložka univerzálnej veľkosti

Jemná a prispôsobivá silikónová vložka univerzálnej veľkosti

Jedna veľkosť vhodná pre všetky. Pretože každá z nás má iný tvar a veľkosť, silikónová vložka sa zľahka natiahne a prispôsobí sa vašej bradavke. Je vhodná pre 99,98 % veľkostí bradaviek (až do 30 mm).

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

216

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

31/01/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela vec ak to nejde prirodzene

Špičkový pristroj na odsavanie mlieka sam si vsetko nastavuje. Vysoký výkon.

Výhody

Inteligentné Výkonné

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mlieka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mlieka

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší odsávačka

Tato odsávačka mi zachránila kojení…jelikož mi dcerka byla hned odebrána a odvezena do jiné nemocnice nezbylo mi nic jiného než se “rozkojit” sama…a opravdu pravidelné používání mi rozjelo laktaci a pomáhala celou dobu kojení.jsem za ni opravdu vděčná

Výhody

Opravdu silná, lehká,skladná,není tak hlučná jako jiné

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

pomoc k nezaplacení

Odsávačku jsem pořídila asi měsíc po narození dítěte a jediné čeho lituji je, že jsem ji nepořídila dříve. Po nabití má poměrně dlouho výdrž, takže se s ní lze dle potřeby volně pohybovat. Je tichá, odsávání bezbolestné. Naprosto plní svůj účel.

Výhody

jednoduché ovládání, několik stupňů intenzity, provoz na baterii

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe porovnania výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER) z klinickej skúšky, vykonanej na 20 účastníčkach, (Holandsko, 2019) s časom do reflexu uvoľňovania mlieka v prípade inej predchádzajúcej technológie odsávačiek Philips podľa štúdie uskutočniteľnosti, vykonanej na 9 účastníčkach (Holandsko, 2018).

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019, (109 účastníčok, Izrael); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 účastníčok bielej rasy, USA); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005, (28 účastníčok, Austrália).

  4. Na základe výsledkov dotazníka v prípade 1000 vložiek v rámci klinickej skúšky s 20 účastníčkami (Holandsko, 2019)

  5. Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.