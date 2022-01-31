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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Samostatné
Premium
Nabíjateľná batéria
Displej na sledovanie času
Odsajte viac mlieka za kratší čas* s vložkou, ktorá stimuluje prsníky tak, aby odsávala mlieko presne ako bábätko. Plynule prejde z režimu stimulácie do režimu odsávania a aplikuje správne množstvo stimulácie bradavky a sania na dosiahnutie maximálneho toku mlieka. Vychádza z výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER).*
Jedna veľkosť vhodná pre všetky. Pretože každá z nás má iný tvar a veľkosť, silikónová vložka sa zľahka natiahne a prispôsobí sa vašej bradavke. Je vhodná pre 99,98 % veľkostí bradaviek (až do 30 mm).
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.8
z 5
216
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
GemJecny
31/01/2022
Slovensko
Skvela vec ak to nejde prirodzene
Špičkový pristroj na odsavanie mlieka sam si vsetko nastavuje. Vysoký výkon.
Výhody
Inteligentné Výkonné
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mlieka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mlieka
KaterinaTvd
17/05/2022
Česká republika
Nejlepší odsávačka
Tato odsávačka mi zachránila kojení…jelikož mi dcerka byla hned odebrána a odvezena do jiné nemocnice nezbylo mi nic jiného než se “rozkojit” sama…a opravdu pravidelné používání mi rozjelo laktaci a pomáhala celou dobu kojení.jsem za ni opravdu vděčná
Výhody
Opravdu silná, lehká,skladná,není tak hlučná jako jiné
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Ké_ta
11/05/2022
Česká republika
pomoc k nezaplacení
Odsávačku jsem pořídila asi měsíc po narození dítěte a jediné čeho lituji je, že jsem ji nepořídila dříve. Po nabití má poměrně dlouho výdrž, takže se s ní lze dle potřeby volně pohybovat. Je tichá, odsávání bezbolestné. Naprosto plní svůj účel.
Výhody
jednoduché ovládání, několik stupňů intenzity, provoz na baterii
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF396/11 Elektrická odsávačka mateřského mléka
Na základe porovnania výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER) z klinickej skúšky, vykonanej na 20 účastníčkach, (Holandsko, 2019) s časom do reflexu uvoľňovania mlieka v prípade inej predchádzajúcej technológie odsávačiek Philips podľa štúdie uskutočniteľnosti, vykonanej na 9 účastníčkach (Holandsko, 2018).
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019, (109 účastníčok, Izrael); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 účastníčok bielej rasy, USA); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005, (28 účastníčok, Austrália).
Na základe výsledkov dotazníka v prípade 1000 vložiek v rámci klinickej skúšky s 20 účastníčkami (Holandsko, 2019)
Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.