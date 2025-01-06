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Odsávačky mlieka a starostlivosť
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Philips Avent Elektrická odsávačka mlieka
Tento produkt už nie je dostupný
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SCF396/11
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Data Act Document
Vyhlásenie o zhode UK - English (US)
Všetko (3)
Môžem používať odsávačku mlieka Philips Avent s akýmikoľvek výrobkami Avent?
Sú dostupné vankúšiky v rôznych veľkostiach?
Ako mám skladovať odsaté materské mlieko?
AventKryt lievika odsávačky mlieka
AventSieťový adaptér
AventMasážny vankúš odsávačky mlieka
AventTelo odsávačky mlieka
AventSilikónová hadička
AventSilikónový kryt
AventVentil odsávačky mlieka
AventMembrána elektrickej odsávačky mlieka
AventKryt fľaše na kŕmenie
Kryty na bradavky
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