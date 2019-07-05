Tento produkt už nie je dostupný
SHE3705BK/00
Dostupné v
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie
Vstavané mikrofóny vám umožnia pri počúvaní hudby jednoducho prepínať na prijímanie hovorov, takže budete vždy dostupní.
Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje doplnkovú ochrannú vrstvu.
3.0
z 5
1
Recenzia
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3705BK Навушники з мікрофоном