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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHE3705WT/00

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Svetlomodrá
Svetlomodrá
Červená
Červená
Čierna
Čierna

Mohutný beat, pulzujúce basy

Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips Vibes pre veľké basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní dodatočnú ochrannú funkciu.

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Kompaktný dizajn s ochranným vákuovým pokovovaním

Mohutný beat, pulzujúce basy

  • 8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť

  • Do uší

3 vymieňateľné gumené náušníky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie sa uchu

3 vymieňateľné gumené náušníky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie sa uchu

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie

Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

Vstavané mikrofóny vám umožnia pri počúvaní hudby jednoducho prepínať na prijímanie hovorov, takže budete vždy dostupní.

Lesklý farebný povrch má štíhly vzhľad a ochrannú funkciu

Lesklý farebný povrch má štíhly vzhľad a ochrannú funkciu

Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje doplnkovú ochrannú vrstvu.

Technické špecifikácie

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