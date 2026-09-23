Tento produkt už nie je dostupný
SHE3705WT/00
Dostupné v
Mohutný beat, pulzujúce basy
Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips Vibes pre veľké basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní dodatočnú ochrannú funkciu.
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie
Vstavané mikrofóny vám umožnia pri počúvaní hudby jednoducho prepínať na prijímanie hovorov, takže budete vždy dostupní.
Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje doplnkovú ochrannú vrstvu.
Hodnotenie