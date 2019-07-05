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SHE3705LB/00
Dostupné v
Mohutný beat, pulzujúce basy
Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips MyJam Vibes pre výrazné basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní dodatočnú ochrannú funkciu.
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie
Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými basmi.
Mimoriadne malé slúchadlá perfektne dosadajú do uší, takže dokonale tesnia a zablokujú tak každý zvuk zvonka.
3.0
z 5
1
Recenzia
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3705BK Навушники з мікрофоном