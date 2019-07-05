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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHE3705RD/00

3

| (1) Recenzia

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Svetlomodrá
Svetlomodrá
Červená
Červená
Čierna
Čierna

Mohutný beat, pulzujúce basy

Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips Vibes pre veľké basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní dodatočnú ochrannú funkciu.

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Kompaktný dizajn s ochranným vákuovým pokovovaním

Mohutný beat, pulzujúce basy

  • 8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť

  • Do uší

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubičky prináša ergonomický komfort a prispôsobuje sa skutočnému tvaru ucha.

Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

Vstavané mikrofóny vám umožnia pri počúvaní hudby jednoducho prepínať na prijímanie hovorov, takže budete vždy dostupní.

Lesklý farebný povrch má štíhly vzhľad a ochrannú funkciu

Lesklý farebný povrch má štíhly vzhľad a ochrannú funkciu

Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje doplnkovú ochrannú vrstvu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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