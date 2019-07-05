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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHE3705BL/00

3

| (1) Recenzia

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Svetlomodrá
Svetlomodrá
Červená
Červená
Čierna
Čierna

Mohutný beat, pulzujúce basy

Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips MyJam Vibes pre výrazné basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní dodatočnú ochrannú funkciu.

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Kompaktný dizajn s ochranným vákuovým pokovovaním

Mohutný beat, pulzujúce basy

  • 8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť

  • Do uší

Dokonalé utesnenie v uchu zabráni prenikaniu hluku zvonku

Dokonalé utesnenie v uchu zabráni prenikaniu hluku zvonku

Mimoriadne malé slúchadlá perfektne dosadajú do uší, takže dokonale tesnia a zablokujú tak každý zvuk zvonka.

3 vymieňateľné gumené náušníky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie sa uchu

3 vymieňateľné gumené náušníky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie sa uchu

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubičky prináša ergonomický komfort a prispôsobuje sa skutočnému tvaru ucha.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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