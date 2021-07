Spoločnosť Philips so svojimi monitormi posunula hranie na konzolách na vyššiu úroveň a spolupracovala so značkou Xbox na vývoji najlepšieho riešenia pre nové konzoly série X.



Monitory Philips Momentum Designed for Xbox sú ideálne pre vášnivých hráčov a tvoria dokonalý pár s konzolami -gen Xbox. Naše monitory Designed for Xbox sú vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Microsoft a majú overený optimálny výkon, ktorý vám predvedú hneď po pripojení na konzolu Xbox Series X.