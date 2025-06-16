Tento displej Philips disponuje vstavanou dokovacou stanicou USB typu C s možnosťou napájania. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie k dokovacej stanici pomocou jediného kábla. Zjednodušte pripojenie všetkých svojich periférnych zariadení, ako napr. klávesnice, myši a ethernetového kábla RJ-45, pripojte ich k monitoru, ktorý poslúži ako dokovacia stanica. Stačí prepojiť váš notebook s týmto monitorom prostredníctvom jediného kábla USB typu C a môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoj notebook do siete a nechať ho nabíjať.
Tento monitor je zabalený do 100 % recyklovateľného materiálu a má certifikáciu FSC. Táto certifikácia zaručuje, že obal je navrhnutý s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť.
Byť šetrný k životnému prostrediu znamená zmeniť účel starých materiálov. Preto je tento monitor Philips vyrobený z 85 % použitých recyklovaných plastov a 5 % plastov z oceána, čím vytvára spoločné úsilie o zníženie množstva odpadu.
Tento ekologický produkt navrhnutý s ohľadom na udržateľnosť spája elegantnú odolnosť s menšou uhlíkovou stopou a poskytuje pevný a štýlový základ pre váš pracovný priestor.
Naša taška z kapokového vlákna je mäkká, ľahká a vyrobená z prírodných rastlinných vlákien, ktoré chránia vašu obrazovku pred poškriabaním a poškodením pri preprave. Je príjemná na dotyk, bezpečná na zaobchádzanie a plne kompostovateľná – po splnení svojej úlohy sa vráti späť do zeme. Táto taška ponúka ekologickú ochranu počas prepravy a dodania. Jednoducho sa rozbaľuje a je šetrná k planéte.
27B2G5601/00
Neuveriteľná účinnosť sa stretáva s mimoriadnou úsporou energie
Tento monitor je vyrobený s ohľadom na energetickú účinnosť. Technológie LightSensor a PowerSensor 2 sa spájajú v energeticky úspornom monitore, ktorý je vybavený mnohými ďalšími funkciami navrhnutými na zjednodušenie pracovných úloh.
