Neuveriteľná účinnosť sa stretáva s mimoriadnou úsporou energie

This product is discontinued
Zelená

Monitory Philips disponujú inovatívnymi technológiami šetrnými k životnému prostrediu pre zelenšie zajtrajšky. Energetická efektívnosť, úplne recyklovateľné balenie, súlad s prísnymi medzinárodnými environmentálnymi normami a neprítomnosť škodlivých látok, ako je ortuť a PVC/BFR, sú len niektoré z prvkov, ktoré prispievajú k budovaniu žiarivejšej budúcnosti pre všetkých.

Vstavaná dokovacia stanica USB typu C

Tento displej Philips disponuje vstavanou dokovacou stanicou USB typu C s možnosťou napájania. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie k dokovacej stanici pomocou jediného kábla. Zjednodušte pripojenie všetkých svojich periférnych zariadení, ako napr. klávesnice, myši a ethernetového kábla RJ-45, pripojte ich k monitoru, ktorý poslúži ako dokovacia stanica. Stačí prepojiť váš notebook s týmto monitorom prostredníctvom jediného kábla USB typu C a môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoj notebook do siete a nechať ho nabíjať.

Ekologické balenie

100 % recyklovateľný materiál a obal s certifikátom FSC

Tento monitor je zabalený do 100 % recyklovateľného materiálu a má certifikáciu FSC. Táto certifikácia zaručuje, že obal je navrhnutý s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť.

Materiály EcoSmart

Vyrobené z 85 % PCR a 5 % oceánskych plastov

Byť šetrný k životnému prostrediu znamená zmeniť účel starých materiálov. Preto je tento monitor Philips vyrobený z 85 % použitých recyklovaných plastov a 5 % plastov z oceána, čím vytvára spoločné úsilie o zníženie množstva odpadu.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

100 % recyklovaná hliníková základňa a stojan

Tento ekologický produkt navrhnutý s ohľadom na udržateľnosť spája elegantnú odolnosť s menšou uhlíkovou stopou a poskytuje pevný a štýlový základ pre váš pracovný priestor.

Taška z kapokového vlákna: mäkká, kompostovateľná, bez poškodenia pri doručení

Naša taška z kapokového vlákna je mäkká, ľahká a vyrobená z prírodných rastlinných vlákien, ktoré chránia vašu obrazovku pred poškriabaním a poškodením pri preprave. Je príjemná na dotyk, bezpečná na zaobchádzanie a plne kompostovateľná – po splnení svojej úlohy sa vráti späť do zeme. Táto taška ponúka ekologickú ochranu počas prepravy a dodania. Jednoducho sa rozbaľuje a je šetrná k planéte.

Philips sa zaviazal k udržateľným a ekologickým monitorom

Používame 100 % recyklovateľné obaly. V niektorých vybraných modeloch využívame až 85 % plastov z recyklovaných materiálov po spotrebiteľoch.

Obmedzenie nebezpečných látok

Nízko-halogenový dizajn pre minimalizáciu dopadu na životné prostredie.

Riešenie pre každého

Technológia pre úsporu energie

Vďaka hardvérovému vypínaču s nulovou spotrebou je možné spotrebu energie úplne znížiť na nulu, čím sa ešte viac znižuje vaša uhlíková stopa. Monitor sníma okolité svetlo a prispôsobuje jas obrazovky, udržiava optimálny jas pri nižšej spotrebe energie a detekuje pohyb, aby znížil spotrebu, keď sa nepoužíva.

Monitory s Power Sensorom Energetická kalkulačka monitora

Hodnotenie

