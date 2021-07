Príslušenstvo na pečenie, plech do rúry alebo nádobu na pečenie zaplňte maximálne do polovice. Cesto bude počas pečenia v teplovzdušnej fritéze stúpať. Ak na plech alebo do nádoby na pečenie dáte priveľa cesta, stúpajúce cesto sa môže dostať do kontaktu s ohrevným článkom a navrchu sa môže pripiecť. Nádobu na pečenie nikdy neumiestňujte priamo na panvicu, pretože tým zabránite prúdeniu vzduchu do panvice a umožníte ohrev iba vrchnej časti jedla. Nádobu na pečenie vždy vložte do košíka.

Tip: Ďalšie informácie a tipy na recepty, ktoré možno pripravovať v teplovzdušnej fritéze, nájdete v aplikácii Airfryer.