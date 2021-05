Zdroj: klinická štúdia (Comparison of gingivitis reduction and plaque removal by Sonicare DiamondClean and a manual toothbrush Delaurenti M, et al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis. Journal of Dental Research. 2012, 91(Special Issue B):522.)



*testované pre čistiacu hlavicu Philips Sonicare DiamondClean