Brilliance

Farba, ktorú nemôžete ovládnuť

This product is discontinued
Rad monitorov Philips na domáce použitie ponúka bohatý a rozmanitý výber displejov inšpirovaných pestrým a dynamickým životným štýlom dneška. Od amatérskych fotografov po skúsených online nakupujúcich, od filmových nadšencov po herných fanúšikov, od rodín hľadajúcich spoločné chvíle až po freelancerov spájajúcich prácu so zábavou – Philips monitory majú ideálne riešenie pre každého.

Fotografia štandardného produktu Fotografia alternatívneho produktu Fotografia alternatívneho produktu

Rozlíšenie UHD UltraClear 5K

Rozlíšenie 5K Ultra HD (5120 x 2880) pre ultračistý obraz

14,7 miliónov pixelov zabezpečí presný detail a čistotu. S rozlíšením 5K Ultra HD, čo je štvornásobok Quad HD, uvidíte detaily, aké ste ešte nevideli a výsledky budú dokonalé.

DisplayHDR 600

DisplayHDR 600 pre vynikajúce vizuálne zážitky

Obrazovka DisplayHDR 600 s certifikáciou VESA ponúka dramaticky odlišný vizuálny zážitok. Na rozdiel od iných obrazoviek, ktoré sú kompatibilné s technológiou HDR, pravá obrazovka DisplayHDR 600 vytvára úchvatný jas, kontrast a farby. Obraz sa prebúdza k životu vďaka lokálnemu stmievaniu a mimoriadne svetlým oblastiam na úrovni až 600 nitov, ako aj hlbším, výraznejšie odstupňovaným odtieňom čiernej. Obrazovka ponúka plnšiu paletu nových bohatých farieb, vďaka čomu si vychutnáte vizuálny zážitok, ktorý osloví vaše zmysly.

Calman Ready

Calman Ready: umožňuje automatickú a jasnú kalibráciu farieb

Táto nová technológia umožňuje kalibráciu obrazovky za zlomok času, ktorý je potrebný pri tradičnom postupe, bez toho, aby sa obetovala krásna a esteticky príjemná farebná škála. Na rozdiel od manuálnej kalibrácie sa monitory vybavené funkciou Calman Ready kalibrujú automaticky. Táto automatizácia zase produkuje živé farby, ktoré vytvárajú takzvané „farby hollywoodskej kvality“ a sú najvhodnejšie pre profesie, ktoré vyžadujú presné farby.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

1,07 miliardy farieb na dosiahnutie úchvatných farieb a najjemnejšie prechody

Tento displej zabezpečí mimoriadnu hĺbku farieb s 1,07 miliardy farieb a najjemnejšie prechody na vytvorenie plynulého, presného a živého obrazu. Vychutnajte si presný a realistický obraz, či už sa hráte, pozeráte videá alebo v grafickej aplikácii pracujete na projekte, pri ktorom sú dôležité farby.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Bleskurýchle pripojenie pre údaje, video a Ethernet

Tento monitor Philips s dokom je vybavený pripojením Thunderbolt™ 4. V porovnaní s bežnými monitormi s rozhraním USB typu C poskytuje technológia Thunderbolt™ 4 bleskurýchly prenos údajov na úrovni 40 Gb/s, podporuje video s vysokým rozlíšením, ponúka funkciu viacerých prenosov Multi-Stream Transport pre zreťazenie viacerých displejov, poskytuje až 96 W napájanie Power Delivery pre externé zariadenia a stabilné 1 Gbit/s ethernetové pripojenie.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Jednoduché a výkonné zreťazenie viacerých monitorov

Zreťazenie vám umožňuje pripojiť viacero monitorov a zariadení prostredníctvom jediného portu Thunderbolt na vašom notebooku. Cez port Thunderbolt na vašom notebooku sa pripojíte k tomuto monitoru a cez druhý port Thunderbolt na tomto monitore zase k druhému monitoru 4K.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Živé a presné farby s profesionálnymi farebnými štandardmi

Tento monitor je vybavený technológiou, ktorá poskytuje živé, realistické farby s širokou podporou Display-P3, čo je ideálne pre používateľov zariadení Apple. Adobe RGB sa postará o presné farby pre profesionálne fotografie a tlač, zatiaľ čo sRGB ponúka konzistentné spoľahlivé farby pre web a každodenné použitie. Ideálny pre kreatívnych používateľov, ktorí vyžadujú presnosť.

Obrázok charakteristickej vlastnosti

Technológia MultiView umožňuje súčasné duálne pripojenie a sledovanie

Vďaka displejom Philips s ultra vysokým rozlíšením a technológiou MultiView môžete pohodlným spôsobom využiť bohaté možnosti pripojenia. MultiView umožňuje duálne pripojenie a zobrazenie, vďaka čomu môžete naraz vedľa seba pracovať s viacerými zariadeniami, napríklad stolovým počítačom a notebookom, a veľmi ľahko vykonávať viacero komplexných úloh súčasne.

Premium Colours HDR

Prémiové farby HDR

Ako sa vizuálne technológie snažia priblížiť ľudskému zraku, HDR zvládlo prelom v sivej zóne. Vylepšením kontrastu medzi čiernou a bielou rozširuje rozsah farieb a jasu. S hlbšou čiernou a žiarivejšou bielou prináša HDR novú úroveň čistoty a žiarivosti, ktorá približuje obraz realite.

* Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.
* Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.
* REC709 Pokrytie CIE1931, Adobe RGB, DCI-P3 a Display-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.
* Nízka úroveň modrého svetla – súlad: Pomer vyžarovania svetla obrazovky v rozsahu 415 – 455 nm k vyžarovaniu obrazovky 400 – 500 nm musí byť menší ako 50 %.
* Upozorňujeme, že PowerSensor 2 je funkčný len s nainštalovaným systémom Windows 11. Keď je aktivovaný PowerSensor 2, WAL znamená Walk Away Lock a WOA znamená Wake On.
* Upozorňujeme, že webová kamera s funkciou automatického rámovania vrátane funkcie priblíženia/oddialenia pre dlhé aj krátke vzdialenosti sa riadi a ovládaná umelou inteligenciou.
* Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
* Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
