14,7 miliónov pixelov zabezpečí presný detail a čistotu. S rozlíšením 5K Ultra HD, čo je štvornásobok Quad HD, uvidíte detaily, aké ste ešte nevideli a výsledky budú dokonalé.
Obrazovka DisplayHDR 600 s certifikáciou VESA ponúka dramaticky odlišný vizuálny zážitok. Na rozdiel od iných obrazoviek, ktoré sú kompatibilné s technológiou HDR, pravá obrazovka DisplayHDR 600 vytvára úchvatný jas, kontrast a farby. Obraz sa prebúdza k životu vďaka lokálnemu stmievaniu a mimoriadne svetlým oblastiam na úrovni až 600 nitov, ako aj hlbším, výraznejšie odstupňovaným odtieňom čiernej. Obrazovka ponúka plnšiu paletu nových bohatých farieb, vďaka čomu si vychutnáte vizuálny zážitok, ktorý osloví vaše zmysly.
Táto nová technológia umožňuje kalibráciu obrazovky za zlomok času, ktorý je potrebný pri tradičnom postupe, bez toho, aby sa obetovala krásna a esteticky príjemná farebná škála. Na rozdiel od manuálnej kalibrácie sa monitory vybavené funkciou Calman Ready kalibrujú automaticky. Táto automatizácia zase produkuje živé farby, ktoré vytvárajú takzvané „farby hollywoodskej kvality“ a sú najvhodnejšie pre profesie, ktoré vyžadujú presné farby.
Tento displej zabezpečí mimoriadnu hĺbku farieb s 1,07 miliardy farieb a najjemnejšie prechody na vytvorenie plynulého, presného a živého obrazu. Vychutnajte si presný a realistický obraz, či už sa hráte, pozeráte videá alebo v grafickej aplikácii pracujete na projekte, pri ktorom sú dôležité farby.
Tento monitor Philips s dokom je vybavený pripojením Thunderbolt™ 4. V porovnaní s bežnými monitormi s rozhraním USB typu C poskytuje technológia Thunderbolt™ 4 bleskurýchly prenos údajov na úrovni 40 Gb/s, podporuje video s vysokým rozlíšením, ponúka funkciu viacerých prenosov Multi-Stream Transport pre zreťazenie viacerých displejov, poskytuje až 96 W napájanie Power Delivery pre externé zariadenia a stabilné 1 Gbit/s ethernetové pripojenie.
Zreťazenie vám umožňuje pripojiť viacero monitorov a zariadení prostredníctvom jediného portu Thunderbolt na vašom notebooku. Cez port Thunderbolt na vašom notebooku sa pripojíte k tomuto monitoru a cez druhý port Thunderbolt na tomto monitore zase k druhému monitoru 4K.
Tento monitor je vybavený technológiou, ktorá poskytuje živé, realistické farby s širokou podporou Display-P3, čo je ideálne pre používateľov zariadení Apple. Adobe RGB sa postará o presné farby pre profesionálne fotografie a tlač, zatiaľ čo sRGB ponúka konzistentné spoľahlivé farby pre web a každodenné použitie. Ideálny pre kreatívnych používateľov, ktorí vyžadujú presnosť.
Vďaka displejom Philips s ultra vysokým rozlíšením a technológiou MultiView môžete pohodlným spôsobom využiť bohaté možnosti pripojenia. MultiView umožňuje duálne pripojenie a zobrazenie, vďaka čomu môžete naraz vedľa seba pracovať s viacerými zariadeniami, napríklad stolovým počítačom a notebookom, a veľmi ľahko vykonávať viacero komplexných úloh súčasne.
27E3U7903/00
Monitor s rozlíšením 5K
Tento 27-palcový monitor s rozlíšením 5K, ktorý je k dispozícii v niekoľkých odtieňoch, nebude len stredobodom vašej domácnosti, ale obsahuje aj kompatibilitu s rozhraním Thunderbolt™ 4, automatickú kalibráciu obrazovky prostredníctvom technológie Calman Ready a certifikáciu HDR 600.
