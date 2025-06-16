Obrazovka DisplayHDR 400 s certifikáciou VESA ponúka dramaticky odlišný vizuálny zážitok v porovnaní s bežnými displejmi SDR. Na rozdiel od iných obrazoviek, ktoré sú kompatibilné s technológiou HDR, obrazovka so skutočnou certifikáciou DisplayHDR 400 vytvára úchvatný jas, kontrast a farby. Obraz sa prebúdza k životu vďaka globálnemu stmievaniu a minimálnemu jasu 400 nitov a súčasne aj hlbším, výraznejšie odstupňovaným odtieňom čiernej. Obrazovka ponúka plnšiu paletu nových bohatých farieb, vďaka čomu si vychutnáte vizuálny zážitok, ktorý osloví vaše zmysly.
Táto funkcia s umelou inteligenciou je ideálna pre videokonferencie s viacerými osobami. Keď sa jeden alebo viac ľudí pripojí pomocou jednej webovej kamery, funkcia s umelou inteligenciou automaticky nastaví a priblíži záber tak, aby sa doň zmestili všetci členovia tímu. Podobne, keď účastníci opustia záber, webová kamera s umelou inteligenciou sa podľa toho upraví, čím je ideálna na dlhé stretnutia alebo tímové hovory.
Posuňte pohodlie videohovorov na novú úroveň vďaka tejto funkcii. Prispôsobením webovej kamery o 30 stupňov dozadu a dopredu môžu používatelia pohodlne telefonovať a zúčastňovať sa mítingov z akejkoľvek pozície, ktorá im vyhovuje najviac.
Na rozdiel od tradičného v monitore zabudovaného tlačidla prepínača KVM vám prepínač Smart KVM umožní prepínanie medzi zdrojmi stlačením jedného tlačidla na klávesnici. Ak sú všetky zariadenia správne pripojené, môžu používatelia jednoducho prepínať medzi zdrojmi tak, že trikrát stlačia klávesu „Ctrl“.
Obrazovka 32:9 SuperWide 49" s rozlíšením 5120 x 1440 je navrhnutá ako náhrada inštalácií s viacerými obrazovkami a prináša masívne širokouhlé zobrazenie. Je to, ako keby ste mali dva 27-palcové displeje s pomerom strán 16:9 a rozlíšením Quad HD vedľa seba. Monitory SuperWide ponúkajú veľkosť obrazovky ako pri duálnych monitoroch, ale bez komplikovaného nastavovania.
Obrazovka Philips vyhovuje štandardu TUV Rheinland Eyesafe®, aby vás skutočne ochránila pred dlhodobým vystavovaním sa modrému svetlu. Vždy prítomný filter modrého svetla nielenže pomáha znížiť únavu očí spôsobenú digitálnymi technológiami, ale zaručuje aj integritu farieb.
Zjednodušte pripojenie všetkých periférnych zariadení z monitora do počítača použitím jediného dokovacieho kábla s konektorom USB typu C. Zahŕňa pripojenie k sieti , výstup videa s vysokým rozlíšením z počítača na monitor a surfovanie na internete bez ďalšieho sieťového kábla, dokonca aj bez portu LAN na vašom notebooku. Pripojenie RJ-45 prostredníctvom konektora USB typu C ponúka rýchle a bezpečné pripojenie vždy, keď ho potrebujete. Tie najvyššie rýchlosti prenosu údajov vám umožňujú prenášať údaje z jednotky pevného disku do počítača rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Konektor USB typu C s možnosťou napájania vám okrem toho umožňuje nabíjanie notebooku pomocou monitora, vďaka čomu nie sú potrebné žiadne ďalšie napájacie káble.
49B2U6900CH/00
Curved Business Monitor
Tento monitor je navrhnutý so všetkým, čo potrebujete pre spoločný vzdialený pracovný priestor. Zabudovaná webová kamera ponúka nové funkcie, ako je automatické rámcovanie, kontrolka obsadenosti a nastaviteľná webová kamera pre bezkonkurenčný zážitok z videokonferencií.
