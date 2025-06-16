Prehľadávať výrazy

Curved Business Monitor

Predefinovanie produktivity pracovných postupov

Monitory Philips uspokojujú potreby dnešných dynamických polyvalentných profesionálov širokou škálou inovatívnych riešení navrhnutých na maximalizáciu produktivity, zabezpečenie realistického obrazu, zlepšenie pocitu pohody a ochranu životného prostredia.

DisplayHDR 400

Technológia DisplayHDR 400 pre živšie a výnimočnejšie obrazy

Obrazovka DisplayHDR 400 s certifikáciou VESA ponúka dramaticky odlišný vizuálny zážitok v porovnaní s bežnými displejmi SDR. Na rozdiel od iných obrazoviek, ktoré sú kompatibilné s technológiou HDR, obrazovka so skutočnou certifikáciou DisplayHDR 400 vytvára úchvatný jas, kontrast a farby. Obraz sa prebúdza k životu vďaka globálnemu stmievaniu a minimálnemu jasu 400 nitov a súčasne aj hlbším, výraznejšie odstupňovaným odtieňom čiernej. Obrazovka ponúka plnšiu paletu nových bohatých farieb, vďaka čomu si vychutnáte vizuálny zážitok, ktorý osloví vaše zmysly.

Webová kamera s automatickým rámovaním a umelou inteligenciou

Webová kamera s automatickým rámovaním a umelou inteligenciou: pre dynamické videohovory.

Táto funkcia s umelou inteligenciou je ideálna pre videokonferencie s viacerými osobami. Keď sa jeden alebo viac ľudí pripojí pomocou jednej webovej kamery, funkcia s umelou inteligenciou automaticky nastaví a priblíži záber tak, aby sa doň zmestili všetci členovia tímu. Podobne, keď účastníci opustia záber, webová kamera s umelou inteligenciou sa podľa toho upraví, čím je ideálna na dlhé stretnutia alebo tímové hovory.

Nastaviteľná webová kamera

Nastaviteľná webová kamera: na pohodlné videohovory.

Posuňte pohodlie videohovorov na novú úroveň vďaka tejto funkcii. Prispôsobením webovej kamery o 30 stupňov dozadu a dopredu môžu používatelia pohodlne telefonovať a zúčastňovať sa mítingov z akejkoľvek pozície, ktorá im vyhovuje najviac.

Prepínač Smart KVM: pre jednoduchšie prepínanie medzi zdrojmi.

Na rozdiel od tradičného v monitore zabudovaného tlačidla prepínača KVM vám prepínač Smart KVM umožní prepínanie medzi zdrojmi stlačením jedného tlačidla na klávesnici. Ak sú všetky zariadenia správne pripojené, môžu používatelia jednoducho prepínať medzi zdrojmi tak, že trikrát stlačia klávesu „Ctrl“.

Obrazovka 32:9 SuperWide navrhnutá ako náhrada riešení s viacerými obrazovkami

Obrazovka 32:9 SuperWide 49" s rozlíšením 5120 x 1440 je navrhnutá ako náhrada inštalácií s viacerými obrazovkami a prináša masívne širokouhlé zobrazenie. Je to, ako keby ste mali dva 27-palcové displeje s pomerom strán 16:9 a rozlíšením Quad HD vedľa seba. Monitory SuperWide ponúkajú veľkosť obrazovky ako pri duálnych monitoroch, ale bez komplikovaného nastavovania.

Ochrana pred modrými lúčmi s certifikátom Eyesafe a presnosť farieb

Obrazovka Philips vyhovuje štandardu TUV Rheinland Eyesafe®, aby vás skutočne ochránila pred dlhodobým vystavovaním sa modrému svetlu. Vždy prítomný filter modrého svetla nielenže pomáha znížiť únavu očí spôsobenú digitálnymi technológiami, ale zaručuje aj integritu farieb.

RJ-45 do USB-C poskytuje jednoduché sieťové pripojenie so zabezpečením

Zjednodušte pripojenie všetkých periférnych zariadení z monitora do počítača použitím jediného dokovacieho kábla s konektorom USB typu C. Zahŕňa pripojenie k sieti , výstup videa s vysokým rozlíšením z počítača na monitor a surfovanie na internete bez ďalšieho sieťového kábla, dokonca aj bez portu LAN na vašom notebooku. Pripojenie RJ-45 prostredníctvom konektora USB typu C ponúka rýchle a bezpečné pripojenie vždy, keď ho potrebujete. Tie najvyššie rýchlosti prenosu údajov vám umožňujú prenášať údaje z jednotky pevného disku do počítača rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Konektor USB typu C s možnosťou napájania vám okrem toho umožňuje nabíjanie notebooku pomocou monitora, vďaka čomu nie sú potrebné žiadne ďalšie napájacie káble.

* Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
* Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
* NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
* sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
* Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.
* Niektoré činnosti, napríklad zdieľanie obrazovky, prúdový prenos videa online alebo prehrávanie zvuku cez internet, môžu mať vplyv na výkon vašej siete. Celková kvalita zvuku a videa závisí od vášho hardvéru, rýchlosti sieťového pripojenia a jeho výkonu.
* Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.
* Nabíjanie tejto obrazovky prostredníctvom konektora USB typu C je do 100 W (v bežných podmienkach 96 W). Maximálne napájanie Power Delivery bude závisieť od vášho zariadenia.
* Pri počítaní úspory nákladov na energiu s technológiou PowerSensor sa USB a Power Delivery neberú do úvahy.
* Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
* Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
* Keď je zapnutá funkcia automatického rámcovania webovej kamery, kvalita pixelov webovej kamery bude 2M. Keď je funkcia automatického rámcovania webovej kamery vypnutá, kvalita pixelov webovej kamery bude 5M.
* Ak sa vám zdá, že vaše ethernetové pripojenie je pomalé, prejdite do ponuky OSD a zvoľte verziu USB 3.0 alebo vyššiu, ktorá podporuje rýchlosť LAN do 2,5 GB.
