Tento displej Philips využíva na zabezpečenie plynulej odozvy premietanú kapacitnú 10-bodovú dotykovú technológiu. Vďaka nej môžete naplno využiť nové funkcie dotykových aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo hrajte strhujúce interaktívne hry so svojimi priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci alebo škole interaktívne a zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
Displej VA LED značky Philips využíva pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske využitie a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký zorný uhol 178/178 stupňov a ostrý obraz.
Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).
222B9TA/00
Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
Robustný dotykový monitor odolný voči vode a prachu na flexibilné použitie kdekoľvek, vybavený kĺbovým stojanom, ktorý si môžete nastaviť do akýchkoľvek uhlov. Ponúka jednoduché a intuitívne používanie aplikácií a neuveriteľne zvyšuje produktivitu.
