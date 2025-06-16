Prehľadávať výrazy

Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch

Dotyk

Philips Touch Monitory ponúkajú inovatívne a používateľsky priateľské riešenia pre široké spektrum scénarov a profesií. Vybavené projektívnou kapacitnou (P-Cap) dotykovou technológiou podporujú až 10 bodov dotyku a disponujú pokročilou ochranou IP65 proti kontaktu, vode a prachu.

SmoothTouch

Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk

Tento displej Philips využíva na zabezpečenie plynulej odozvy premietanú kapacitnú 10-bodovú dotykovú technológiu. Vďaka nej môžete naplno využiť nové funkcie dotykových aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo hrajte strhujúce interaktívne hry so svojimi priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci alebo škole interaktívne a zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť.

Displej Full HD 16 : 9

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

SmartContrast

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Režim LowBlue pre nízke zaťaženie očí

Štúdie preukázali, že rovnako ako ultrafialové lúče, aj modré svetelné lúče s krátkou vlnovou dĺžkou z LED displejov môžu po istom čase poškodiť zrak a ovplyvniť videnie. Nastavenie režimu LowBlue vyvinutého spoločnosťou Philips využíva inteligentnú softvérovú technológiu na redukovanie škodlivého modrého svetla s krátkymi vlnami.

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Displej VA poskytuje skvelý obraz so širokým uhlom sledovania

Displej VA LED značky Philips využíva pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske využitie a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký zorný uhol 178/178 stupňov a ostrý obraz.

HDMI zabezpečí univerzálne digitálne pripojenie

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).

Upevnenie VESA pre väčšiu flexibilitu

Predajné miesto

Predajné miesto

Dotykové monitory Philips sú dokonalou voľbou na uspokojenie všetkých vašich potrieb v maloobchode a pri pokladni. Pripojte ich k svojmu systému pokladničného terminálu pre jednoduchú správu zásob a efektívnejšiu zákaznícku obsluhu.

Informačný bod

Informačný bod

Dotykové monitory Philips prinášajú do prostredí s informačnými bodmi dynamiku a praktickosť a umožňujú ľuďom jednoducho získavať informácie na letiskách, v nákupných centrách, na staniciach, na miestach konania zábavných podujatí a na mnohých ďalších.

Odolný voči vode a prachu

Odolný voči vode a prachu

V prípade prostredí, ktoré nie sú dokonalé, potrebujete monitor navrhnutý na to, aby vydržal striekajúcu vodu a prach, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Displeje Philips spĺňajú požiadavky medzinárodného hodnotenia IP pre odolnosť voči vode a prachu. Odolajú striekajúcej vode a prachu, s ktorými sa stretávame v každodennom živote.

* Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
* Materiál a hrúbka rukavice: nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
* Ďalšie informácie o podpore operačných systémov v dotykových funkciách nájdete v používateľskej príručke v časti „SmoothTouch“.
* Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
* Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
* NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE1931
* Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
* Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
