Tento produkt už nie je dostupný
162B9T/00
B Line
16 (uhlopriečka 15,6"/39,6 cm)
1366 x 768 HD
Tento displej Philips využíva na zabezpečenie plynulej odozvy premietanú kapacitnú 10-bodovú dotykovú technológiu. Vďaka nej môžete naplno využiť nové funkcie dotykových aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo hrajte strhujúce interaktívne hry so svojimi priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci alebo škole interaktívne a zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť.
Do menej ideálneho prostredia potrebujete monitor, ktorý je navrhnutý tak, aby odolal striekajúcej vode a prachu, nakoľko im v každodennom živote môže byť vystavený. Stupne ochrany pred vniknutím (IP) – definované v medzinárodnej norme IEC/EN 60529 – sa používajú na vymedzenie účinnosti utesnenia ochranných krytov elektrických zariadení voči prieniku cudzích častíc a vlhkosti. Tento displej Philips spĺňa požiadavky stupňa IP medzinárodnej normy, čo sa týka odolnosti voči vode, a odolá striekajúcej vode a prachu, ktorým môže byť v každodennom živote vystavený.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
Hodnotenie
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Materiál a hrúbka rukavice: nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Ďalšie informácie o podpore operačných systémov v dotykových funkciách nájdete v používateľskej príručke v časti „SmoothTouch“.
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.