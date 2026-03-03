VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Energy Label Europe E
    Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
  • Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s technológiou SmoothTouch

162B9T/00

Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
Robustný dotykový monitor odolný voči vode a prachu na flexibilné použitie kdekoľvek, vybavený kĺbovým stojanom, ktorý si môžete nastaviť do akýchkoľvek uhlov. Ponúka jednoduché a intuitívne používanie aplikácií a neuveriteľne zvyšuje produktivitu.
Zobraziť všetky výhody

Nádherný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch

  • B Line

  • 16 (uhlopriečka 15,6"/39,6 cm)

  • 1366 x 768 HD

Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk

Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk

Tento displej Philips využíva na zabezpečenie plynulej odozvy premietanú kapacitnú 10-bodovú dotykovú technológiu. Vďaka nej môžete naplno využiť nové funkcie dotykových aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo hrajte strhujúce interaktívne hry so svojimi priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci alebo škole interaktívne a zvýšte svoju produktivitu a efektívnosť.

Povrch prednej časti monitora spĺňa požiadavky normy IP65, čo sa týka odolnosti voči vode a prachu

Povrch prednej časti monitora spĺňa požiadavky normy IP65, čo sa týka odolnosti voči vode a prachu

Do menej ideálneho prostredia potrebujete monitor, ktorý je navrhnutý tak, aby odolal striekajúcej vode a prachu, nakoľko im v každodennom živote môže byť vystavený. Stupne ochrany pred vniknutím (IP) – definované v medzinárodnej norme IEC/EN 60529 – sa používajú na vymedzenie účinnosti utesnenia ochranných krytov elektrických zariadení voči prieniku cudzích častíc a vlhkosti. Tento displej Philips spĺňa požiadavky stupňa IP medzinárodnej normy, čo sa týka odolnosti voči vode, a odolá striekajúcej vode a prachu, ktorým môže byť v každodennom živote vystavený.

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  2. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  3. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  4. Materiál a hrúbka rukavice: nitril (0,15 mm), bavlna (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  5. Ďalšie informácie o podpore operačných systémov v dotykových funkciách nájdete v používateľskej príručke v časti „SmoothTouch“.

  6. Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.