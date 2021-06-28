VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na prirodzené kŕmenie Natural

SCF042/27

4.8
| (18) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Náš výnimočne mäkký cumlík na fľašu s pružným špirálovým dizajnom ešte viac pripomína prsník. Lupienky na zvýšenie pohodlia a prirodzený tvar pripomínajúci prsník umožňujú prirodzené prisatie a uľahčujú kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
Zobraziť všetky výhody

Mimoriadne mäkký a ohybný cumlík

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 2 kusy

  • Pomalý prietok

  • 1m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Výnimočne mäkký cumlík je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn v kombinácii s lupienkami na zvýšenie pohodlia

Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

18

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

28/06/2021

România

România

Baby aproba.

Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.

Výhody

Fara colici, rapid

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Eficient

Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+

Výhody

Natural

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Produs excelent si practic

Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"

Výhody

Imita perfect forma sanului

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011