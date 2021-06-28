Tento produkt už nie je dostupný
2 kusy
Pomalý prietok
1m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Cumlík má výnimočne mäkký povrch, ktorý je navrhnutý tak, aby na dotyk pripomínal prsník.
Pružný špirálový dizajn tvorí v kombinácii s našimi jedinečnými pohodlnými lupienkami pružný cumlík, ktorý umožňuje prirodzenejšie kŕmenie a nevťahuje sa.
4.8
z 5
18
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Výhody
Fara colici, rapid
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Výhody
Natural
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Výhody
Imita perfect forma sanului
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF042/27 Tetină Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011