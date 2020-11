Hygienické odsávanie

Vieme, že každá kvapka je dôležitá, preto zaisťujeme, aby všetko mlieko putovalo priamo do nádoby bez spätného odtoku do trubíc. Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom sú vyrobené z materiálov bez obsahu BPA.