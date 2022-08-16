Keď je čas na ďalšie kŕmenie vášho dieťatka, zľahka mu zohrejte mlieko či jedlo už za 3 minúty. Vďaka postupnému a nepretržitému zohrievaniu nevzniknú príliš teplé miesta. Toto zariadenie s jednoduchým použitím má praktickú funkciu rozmrazovania a môžete ho využiť aj na zohriatie detskej stravy.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Ľahká obsluha s užitočnou príručkou na zohrievanie
Stačí otočiť gombík na prepnutie na ohrievač detských fliaš a zvoliť nastavenie zohrievania. Ohrievač fliaš sa dodáva s užitočnou referenčnou tabuľkou na zohrievanie, takže rýchlo zistíte, ako dlho zohrievanie potrvá.
Vyrobené z jednej časti na jednoduché čistenie
Navrhnuté iba z jedného komponentu, takže čistenie je jednoduché a so svojím dieťaťom si môžete užiť viac času.
Kompatibilné s fľašami Philips Avent a najbežnejšími značkami
Ohrievač na fľaše je plne kompatibilný so všetkými fľašami a zásobníkmi Philips Avent*. Používajte ho na rovnomerné zohrievanie fliaš a zásobníkov na stravu pre bábätká.
Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše
Ohrievač na fľaše je vybavený šikovnou funkciou rozmrazovania. Táto funkcia je bezpečnejšia ako rozmrazovanie v mikrovlnke a pohodlnejšia ako používanie vody – stačí zvoliť nastavenie a nechať mlieko alebo detskú stravu rozmraziť do tekutého stavu.
Zohrieva rýchlo a rovnomerne
Ohrievač fliaš zohreje rýchlo a rovnomerne. Pri zahrievaní mlieko plynule cirkuluje, čím sa zabraňuje vzniku horúcich miest.
Zohreje detské fľaše za 3 minúty
Ohrievač fliaš zohreje 150 ml/5 oz mlieka už za 3 minúty*.
Vhodné na mlieko a detskú stravu
Okrem detských fliaš môžete pomocou ohrievača detských fliaš šetrne a rovnomerne zohrievať aj stravu pre bábätká.
Udržiavajte mlieko teplé
Mlieko alebo detská strava sa ohrievajú pomalým tempom, budú udržiavané na správnej teplote a budú pripravené, keď ich budete potrebovať.
Technické špecifikácie
Spotreba energie
275
W
Napätie
220 V~, 50 Hz
Spotreba energie (režim vypnutia)
<0,3 W (doba do automatického režimu vypnutia: <1 min)
