    Philips Avent Advanced Rýchly ohrievač fliaš

    SCF355/09

    Rýchle a rovnomerné zohriatie

    Keď je čas na ďalšie kŕmenie vášho dieťatka, zľahka mu zohrejte mlieko či jedlo už za 3 minúty. Vďaka postupnému a nepretržitému zohrievaniu nevzniknú príliš teplé miesta. Toto zariadenie s jednoduchým použitím má praktickú funkciu rozmrazovania a môžete ho využiť aj na zohriatie detskej stravy.

    Philips Avent Advanced Rýchly ohrievač fliaš

    Rýchle a rovnomerné zohriatie

    Rovnomerne zohreje už za 3 minúty

    • Zohrieva rovnomerne, bez horúcich miest
    • Zohrieva rýchlo
    • Šetrné rozmrazovanie
    • Funkcia udržania teploty
    Ľahká obsluha s užitočnou príručkou na zohrievanie

    Ľahká obsluha s užitočnou príručkou na zohrievanie

    Stačí otočiť gombík na prepnutie na ohrievač detských fliaš a zvoliť nastavenie zohrievania. Ohrievač fliaš sa dodáva s užitočnou referenčnou tabuľkou na zohrievanie, takže rýchlo zistíte, ako dlho zohrievanie potrvá.

    Vyrobené z jednej časti na jednoduché čistenie

    Vyrobené z jednej časti na jednoduché čistenie

    Navrhnuté iba z jedného komponentu, takže čistenie je jednoduché a so svojím dieťaťom si môžete užiť viac času.

    Kompatibilné s fľašami Philips Avent a najbežnejšími značkami

    Kompatibilné s fľašami Philips Avent a najbežnejšími značkami

    Ohrievač na fľaše je plne kompatibilný so všetkými fľašami a zásobníkmi Philips Avent*. Používajte ho na rovnomerné zohrievanie fliaš a zásobníkov na stravu pre bábätká.

    Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše

    Nastavenie šetrného rozmrazovania pre detské fľaše

    Ohrievač na fľaše je vybavený šikovnou funkciou rozmrazovania. Táto funkcia je bezpečnejšia ako rozmrazovanie v mikrovlnke a pohodlnejšia ako používanie vody – stačí zvoliť nastavenie a nechať mlieko alebo detskú stravu rozmraziť do tekutého stavu.

    Zohrieva rýchlo a rovnomerne

    Zohrieva rýchlo a rovnomerne

    Ohrievač fliaš zohreje rýchlo a rovnomerne. Pri zahrievaní mlieko plynule cirkuluje, čím sa zabraňuje vzniku horúcich miest.

    Zohreje detské fľaše za 3 minúty

    Zohreje detské fľaše za 3 minúty

    Ohrievač fliaš zohreje 150 ml/5 oz mlieka už za 3 minúty*.

    Vhodné na mlieko a detskú stravu

    Vhodné na mlieko a detskú stravu

    Okrem detských fliaš môžete pomocou ohrievača detských fliaš šetrne a rovnomerne zohrievať aj stravu pre bábätká.

    Udržiavajte mlieko teplé

    Udržiavajte mlieko teplé

    Mlieko alebo detská strava sa ohrievajú pomalým tempom, budú udržiavané na správnej teplote a budú pripravené, keď ich budete potrebovať.

    Technické špecifikácie

    • Technické špecifikácie

      Spotreba energie
      275  W
      Napätie
      220 V~, 50 Hz
      Spotreba energie (režim vypnutia)
      <0,3 W (doba do automatického režimu vypnutia: <1 min)

    • Hmotnosť a rozmery

      Rozmery výrobku (Š x V x H)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Rozmery maloobchodného balenia (Š x V x H)
      175 x 185 x 160  mm

    • Krajina pôvodu

      Navrhnuté v
      Európa
      Vyrobené v
      Čína

    • Čo je súčasťou balenia

      Ohrievač fliaš
      1  ks

    • Špecifikácie obalu

      Obal na báze papiera**
      Áno

    • Na 150 ml mlieka pri teplote 22 °C/72 °F vo fľaši Philips Natural s objemom 260 ml
    • V tomto ohrievači detských fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips Avent ani fľaše s objemom 2 oz/60 ml.
    • *Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera

