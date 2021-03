Ako naučiť dieťa, aby zaspávalo samo

Spoločná izba

Obvykle spolu v jednej miestnosti spávajú rodičia s dieťaťom v prvom polroku života. Dôvodom je dôležitosť fyzickej blízkosti matky a tiež praktická stránka – kvôli častému dojčeniu budete rada, že máte bábätko pri posteli. Po šiestich mesiacoch je to už na vás. Skúsenosti rodičov ale potvrdzujú, že čím neskôr sa dieťa zo spálne sťahuje, tým horšie to potom znáša. Na niektoré deti ale pôsobí presun pozitívne v tom, že ich prítomnosť rodičov nenúti na prebudenie sa a sťahovanie sa do ich postele. Skrátka tým pochopia, kde je ich miesto na spánok.

Dojčené bábätká

Vaše dieťa oslávilo prvé narodeniny a vy stále neviete, kedy naposledy ste spali dlhšie, než tri hodiny v kuse? Cítite na sebe únavu, ktorá sa prejavuje na vašej nálade a zdraví? Dojčenie by malo byť pre oboch príjemným okamihom a malo by prispievať k správnemu vývoju dieťaťa, ale zároveň by nemalo byť mamičke na ťarchu. Možno, že ten malý nespavec nie je zase až taký hladný a po pár náročnejších nociach pochopí, že mliečko už nie je. Možno, že sa potom konečne obaja vyspíte.

Kľúčom sú rituály

Režim a rituály. To je totiž presne ten návod na to, ako uspať dieťa. S nastoľovaním režimu začnite už od novorodenca. Zaveďte si večerné rituály, ktoré pomôžu vášmu drobčekovi s časovou orientáciou. Vykúpať, namasírovať, napapať, pomaznať a spať. Aj takto to môže u vás doma vyzerať.

Správne načasovanie

Mali by ste však byť aj flexibilní. Išiel dnes výnimočne spať ešte o piatej poobede? Tak bude asi potrebné večerné rituály trochu posunúť. Netrvajte zbytočne na určitej hodine, keď je jasné, že dieťa ešte nie je unavené. Zároveň by ste ale mali rozlíšiť, kedy si dieťa vymýšľa, že nechce spať len kvôli hraniu. Situáciu skrátka vždy posúďte a rozhodnite. Potom si už na svojom rozhodnutí trvajte a buďte dôslední.

Spánkoví pomocníci

Či už to je uspávanka, rozprávka, pohladenie alebo obľúbená plyšová hračka, navodiť spánok tiež pomôžu. Možno sa vašej ratolesti bude lepšie spať, keď trochu znížite kúrenie (ideálna je teplota okolo 23 °C) alebo keď mu oblečiete pohodlnejšie pyžamko. Okolností, ktoré môžu rušiť od pokojného spania, môže byť viac. Snažte sa ich všetky zvážiť.

Keď vyhráte a prídete na to, ako naučiť svojej dieťa zaspávať samo a vo svojej postieľke, ste už len krôčik od prvej prespatej noci. Aj tá je z veľkej časti vo vašich rukách. Viete, že vaše dieťatko cez deň je plnohodnotne, že ho netrápia zlé sny ani nejaká choroba? Snažte sa dieťa pri nočnom prebudení upokojiť inak než fľaškou s mliekom alebo čajom. Ak je všetko v poriadku, môže poslúžiť cumlík alebo pohladkanie.

Majte trpezlivosť, veď spánok detí je veľká veda. Nedávajte si zbytočné predsavzatia, nechajte čas plynúť. Možno vás prekvapí, ako sa jednotlivé situácie samé jedného dňa vyriešia. Po spoločných nociach v jednej posteli sa vám potom možno bude ešte cnieť.