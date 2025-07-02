Prehľadávať výrazy

Century

Century

Zvuk v štýle retro, vyrobený pre dnešok.

Tina – moderný retro gramofón

Starý priateľ. Nová hudba.

TAV9000D/10

Inšpirovaný kultovým rádiom Philips Philetta. Spája výkonný a detailný zvuk s technológiou Bluetooth® pripravenou na streamovanie a ovládaním aplikácie.

Retro rad

Retro a tiež moderný.

Retro rad inšpirovaný ikonami minulosti prenesie retro štýl do dnešnej doby vďaka dlhej životnosti batérie, technológii Bluetooth a mikrofónom s umelou inteligenciou s potláčaním hluku. Úplne retro a úplne moderný.

Čo je Century?

Čo je Century?

Trojdielna kolekcia oslavuje 100 rokov zvuku spoločnosti Philips, počnúc tohtoročnou modernou retro zostavou.

Pred 100 rokmi spoločnosť Philips podnikla prvé kroky v oblasti zvuku.

100 rokov prvenstiev

Pred 100 rokmi spoločnosť Philips podnikla prvé kroky v oblasti zvuku, vydala prvé rádio v roku 1927 a spustila storočie inovácií, ktoré svetu priniesli kazetu, boombox, CD a tento rok rad Century.

Prvý retro kúsok z kolekcie Century.

Viac už čoskoro

Tohtoročný retro rad je prvým z troch kolekcií Century, pričom každý z nich vzdáva hold inej časti nášho dedičstva. Sledujte nás, čoskoro prinesieme ďalšie novinky.

