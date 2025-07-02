Retro rad inšpirovaný ikonami minulosti prenesie retro štýl do dnešnej doby vďaka dlhej životnosti batérie, technológii Bluetooth a mikrofónom s umelou inteligenciou s potláčaním hluku. Úplne retro a úplne moderný.
Čo je Century?
Trojdielna kolekcia oslavuje 100 rokov zvuku spoločnosti Philips, počnúc tohtoročnou modernou retro zostavou.
100 rokov prvenstiev
Pred 100 rokmi spoločnosť Philips podnikla prvé kroky v oblasti zvuku, vydala prvé rádio v roku 1927 a spustila storočie inovácií, ktoré svetu priniesli kazetu, boombox, CD a tento rok rad Century.
Viac už čoskoro
Tohtoročný retro rad je prvým z troch kolekcií Century, pričom každý z nich vzdáva hold inej časti nášho dedičstva. Sledujte nás, čoskoro prinesieme ďalšie novinky.
Customer service and support
Get help with your product, find manuals, learn the best tips and tricks, and troubleshoot any problems
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.