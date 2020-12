Filmový zážitok



So soundbarmi značky Philips bude váš zážitok zo sledovania dramatickejší bez ohľadu na jeho obsah. Modely s technológiou Dolby Atmos vytvárajú trojrozmerný priestorový zvuk, ktorý sa rozpína nad vami a okolo vás. Či už to sú kozmické lode lietajúce ponad hlavy alebo dav na koncerte, do zvuku sa skutočne ponoríte.