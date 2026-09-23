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SCD271/00
Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci*
Praktická kolekcia Philips Avent SCD271/00 obsahujúca 4 klasické dojčenské fľaše (2 x 120 ml (4 oz) a 2 x 260 ml (9 oz)), kefku na fľaše a cumlíky a biely priehľadný cumlík pre deti vo veku 0 – 6 mesiacov.
Classic
K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom.
Tento produkt obsahuje 0 % BPA
Špeciálne zakrivená hlavica kefky a lisovaný hrot úchytky dosiahnu do kútov všetkých typov fliaš, cumlíkov aj príslušenstva na kŕmenie a zaistia dôkladné vyčistenie.
Hodnotenie
Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)
Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.