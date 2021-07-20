SCD323/20
Bezproblémové odsávanie
Elektrická odsávačka mlieka Philips Avent udržuje optimálny tok mlieka a jemne sa prispôsobuje vašej veľkosti a tvaru. Rýchle, pohodlné a výhodné riešenie pre každú čerstvú mamičku.
Prispôsobte každé použitie svojim potrebám so širokou škálou nastavení stimulácie a odsávania. Naša odsávačka mlieka ponúka 4 úrovne stimulácie a 4 úrovne odsávania na prispôsobenie vašim predstavám.
Viete, čo sa vám páči? Odsávačka mlieka si automaticky pamätá vaše posledné nastavenie, takže stačí, ak si sadnete a stlačíte tlačidlo štart.
Univerzálna veľkosť. Silikónová vložka sa zľahka ohne a prispôsobí vašej bradavke.
Malá a kompaktná pohonná jednotka
Náš uzavretý systém odsávania znamená, že mlieko sa nedostane do hadičiek, teda si vyžaduje menej čistenia. Vďaka menšiemu počtu dielov je jeho opätovné zloženie veľmi ľahké.
Pohodlné, vopred sterilizované vrecká na jednorazové použitie poskytujú bezpečné a spoľahlivé uloženie vzácneho materského mlieka dojčiacej matky.
