    Philips Avent Single Electric Breast Pump Základný

    SCD323/20

    Celkové hodnotenie / 5
    Bezproblémové odsávanie

    Elektrická odsávačka mlieka Philips Avent udržuje optimálny tok mlieka a jemne sa prispôsobuje vašej veľkosti a tvaru. Rýchle, pohodlné a výhodné riešenie pre každú čerstvú mamičku.

    Philips Avent Single Electric Breast Pump Základný

    Možnosť prispôsobiť vlastným potrebám, 4 + 4 úrovne nastavenia

    Prispôsobte každé použitie svojim potrebám so širokou škálou nastavení stimulácie a odsávania. Naša odsávačka mlieka ponúka 4 úrovne stimulácie a 4 úrovne odsávania na prispôsobenie vašim predstavám.

    Pamäťová funkcia

    Viete, čo sa vám páči? Odsávačka mlieka si automaticky pamätá vaše posledné nastavenie, takže stačí, ak si sadnete a stlačíte tlačidlo štart.

    Jemná prispôsobivá silikónová vložka

    Univerzálna veľkosť. Silikónová vložka sa zľahka ohne a prispôsobí vašej bradavke.

    Malá a kompaktná

    Malá a kompaktná pohonná jednotka

    Minimálny počet dielov a intuitívne skladanie

    Náš uzavretý systém odsávania znamená, že mlieko sa nedostane do hadičiek, teda si vyžaduje menej čistenia. Vďaka menšiemu počtu dielov je jeho opätovné zloženie veľmi ľahké.

    Zdravé skladovanie materského mlieka

    Pohodlné, vopred sterilizované vrecká na jednorazové použitie poskytujú bezpečné a spoľahlivé uloženie vzácneho materského mlieka dojčiacej matky.

    Technické špecifikácie

    • Príkon

      Pripojenie USB typu C
      Áno
      Sieťové napätie
      5 V a ≥ 1 A
      Napájacia jednotka nie je súčasťou. Nedá sa nabíjať, len prevádzka so sieťovým napájaním.
      Áno

    • Materiál

      0 % BPA*
      Áno

    • Čo je súčasťou balenia

      Vrecká na mlieko
      5 ks
      Pohonná jednotka
      Áno
      Silikónová hadička
      Áno
      Kábel USB-C
      Áno
      Fľaša Natural (125 ml)
      Áno
      Súprava na odsávanie
      Áno
      Skrutkovacie veko
      Áno
      Uzáver
      1 ks
      Pomalý cumlík
      1 ks
      Prsné vložky
      4 ks

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.
    Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

    Prejsť na diely a príslušenstvo

    • Týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.

