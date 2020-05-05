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Všetky rady

  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSúprava Newborn Starter

SCD371/00

5
| (17) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Praktická súprava Philips Avent SCD371/00 obsahujúca 4 klasické dojčenské fľaše (2 x 120 ml (4 oz) a 2 x 260 ml (9 oz)), kefku na fľaše a cumlíky a biely priehľadný cumlík pre deti vo veku 0 – 6 mesiacov.
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Ľahké čistenie zaručí dokonalú hygienu

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • Classic+ (novinka)

Systém potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Systém potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Na rozdiel od iných fliaš je klinicky overený systém potláčajúci koliku teraz integrovaný do cumlíka, čo umožňuje jednoduchšie správne zostavenie fľaše. Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku otvára a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Menej nespokojného kriku, najmä v noci

Menej nespokojného kriku, najmä v noci

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.*

Dieťa si reguluje prietok mlieka a výsledkom je menej vracania, grgania a plynatosti.

Dieťa si reguluje prietok mlieka a výsledkom je menej vracania, grgania a plynatosti.

Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko bude prúdiť presne podľa tempa vášho bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a plynatosti

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

17

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Výhody

Dokonale provedene

Nevýhody

Zadne nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kompletní sada do začátku

Šikovný set. S věkem miminka stačí dokupovat savičky.

Výhody

Univerzálnost

Nevýhody

Nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

21/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporucuji

Pekny design,snadna údržba, kvalitní, má anticolic system

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

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  1. U 2-týždňových bábätiek, ktoré boli kŕmené fľašou Philips Avent, sa preukázal nižší výskyt koliky ako u bábätiek kŕmených bežnou fľašou. U 2-týždňových bábätiek, ktoré boli kŕmené fľašou Philips Avent, sa preukázal nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených inou fľašou od popredného výrobcu.