Tento produkt už nie je dostupný
Classic+ (novinka)
Na rozdiel od iných fliaš je klinicky overený systém potláčajúci koliku teraz integrovaný do cumlíka, čo umožňuje jednoduchšie správne zostavenie fľaše. Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku otvára a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.*
Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko bude prúdiť presne podľa tempa vášho bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a plynatosti
5.0
z 5
17
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Výhody
Dokonale provedene
Nevýhody
Zadne nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Bittner1
31/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
Kompletní sada do začátku
Šikovný set. S věkem miminka stačí dokupovat savičky.
Výhody
Univerzálnost
Nevýhody
Nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Simajda
21/06/2018
Česká republika
Doporucuji
Pekny design,snadna údržba, kvalitní, má anticolic system
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
U 2-týždňových bábätiek, ktoré boli kŕmené fľašou Philips Avent, sa preukázal nižší výskyt koliky ako u bábätiek kŕmených bežnou fľašou. U 2-týždňových bábätiek, ktoré boli kŕmené fľašou Philips Avent, sa preukázal nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených inou fľašou od popredného výrobcu.