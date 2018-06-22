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  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
  • Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent Audio MonitorsDetská pestúnka s technológiou DECT

SCD505/00

4.4
| (28) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt
Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
Naši elektronickí strážcovia detí Avent DECT vám poskytnú pocit istoty a blízkosti k vášmu dieťaťu, aj keď práve nie ste v tej istej miestnosti. Najspoľahlivejšie spojenie s krištáľovo čistým zvukom, upokojujúce nočné svetlo a uspávanky pre vás a vaše dieťa.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Maximálny pocit istoty počas spánku vášho dieťaťa

Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

  • 100% súkromné pripojenie

  • Nočné svetlo a uspávanky

  • Funkcia komunikácie s dieťaťom

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.

Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT

Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT

Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.

Energeticky úsporný režim ECO

Energeticky úsporný režim ECO

Zapnutím režimu ECO znížite prenosový výkon v detskej izbe. V režime ECO sa jednotky pripoja len vtedy, keď dieťa vydá zvuk.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

28

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

1

22/06/2018

Česká republika

Česká republika

Vynikají pomocník k dětem

Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

08/03/2018

Česká republika

Česká republika

perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost

Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.