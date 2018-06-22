Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
100% súkromné pripojenie
Nočné svetlo a uspávanky
Funkcia komunikácie s dieťaťom
Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počúvať svoje dieťa.
Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počúvať za každých okolností.
Zapnutím režimu ECO znížite prenosový výkon v detskej izbe. V režime ECO sa jednotky pripoja len vtedy, keď dieťa vydá zvuk.
4.4
z 5
28
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Petulle
22/06/2018
Česká republika
Vynikají pomocník k dětem
Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
LuckyLuck001
08/03/2018
Česká republika
perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost
Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
buchyna
17/12/2017
Česká republika
naprostá spokojenost
chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.