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  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF746/02

4.5
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pite, nerozlievajte
Detská fľaška Philips Avent bez BPA obsahuje mäkký silikónový náustok, ktorý zabezpečuje pitie bez rozlievania. Pomocou mäkkej rukoväte môže vaše dieťa piť samo. Jednoduchá pre vaše dieťa, pohodlná pre vás.
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Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Pite, nerozlievajte

  • Pite, nerozlievajte

  • 200 ml (7 oz)

  • 6 m+

Zabudovaný ventil pre pitie bez rozlievania

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Povedená láhev

Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.

Výhody

Kryt pro cestování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/02 Hrneček s hubičkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/02 Hrneček s hubičkou

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tetszik

Kisfiam nagyon szereti, nekem pedig kifejezetten tetszik,hogy tudok hozzá pót fejet vásárolni.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/03 Чашка з носиком

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/03 Чашка з носиком

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 