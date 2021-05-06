Tento produkt už nie je dostupný
Pite, nerozlievajte
200 ml (7 oz)
6 m+
Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.
Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.
4.5
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Knightey-
06/05/2021
Česká republika
Povedená láhev
Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.
Výhody
Kryt pro cestování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Hajnika0915
15/02/2020
Magyarország
Tetszik
Kisfiam nagyon szereti, nekem pedig kifejezetten tetszik,hogy tudok hozzá pót fejet vásárolni.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/03 Чашка з носиком
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF746/03 Чашка з носиком
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.