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  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF753/07

3.9
| (42) Recenzie
Pite, nerozlievajte
Nový pohár s viečkom Philips Avent bez obsahu BPA obsahuje ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom a zaručuje ochranu pred vyliatím. Mäkké rukoväte, ktoré sa nešmýkajú, zabezpečia ľahké uchopenie malými rúčkami a tvrdý náustok je odolný voči prehryznutiu. Jednoduché pre vaše dieťa, praktické pre vás.
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Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Pite, nerozlievajte

  • Pitie bez rozlievania

  • 9 oz/260 ml

  • 12 m+

  • Tvrdý náustok

Bez únikov! Potvrdené mamami

Už žiadny neporiadok! Nový ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom, zabezpečuje, že voda vyteká len vtedy, keď dieťa pije z náustku.

Jednoduchá premena na pohár s voľným prietokom

Jednoducho odstráňte ventil a pohár s viečkom sa zmení na pohár s voľným prietokom.

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.9

z 5

42

Recenzie

05/07/2018

Česká republika

Česká republika

hrneček se dobře drží v ruce a opravdu neteče

Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753/07 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička doporučuju, protože se hrneček dobře drží v ruce a opravdu neteče.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/07 Hrneček s hubičkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/07 Hrneček s hubičkou

04/07/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní produkt

Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička - kvalitní produkt, mohu doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/06 Hrneček s hubičkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/06 Hrneček s hubičkou

25/06/2018

Česká republika

Česká republika

SUPER VÝROBEK!

Hrneček s hubičkou Philips Avent jsme právě vyzkoušeli,a jsme moc spokojenni.Malému se líbí i obrázek,ale hlavně pítko je super.Nevidím na hrníčku žádné nedostatky.Uvažuji i o pořízení druhého hrníčku,protože mám prcky dva a přetahují se o jeden.nedostatky Všem maminkám doporučuji pořízení tohoto hrníčku s oušky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/06 Hrneček s hubičkou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/06 Hrneček s hubičkou

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