Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
Vychutnajte si na jeden dotyk 4 druhy nápojov s dokonalou penou, vôňou a teplotou. Mliečny systém LatteGo automaticky pripraví hodvábne jemnú mliečnu penu do vašej kávy, má jednoduché nastavenie a vyčistíte ho už za 10 sekúnd*.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Séria 2300 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*
4 druhov nápojov
LatteGo
Čierna Panthera
Vychutnajte si na jeden dotyk 4 druhy nápojov
Vychutnajte si 4 druhy obľúbených káv, od klasického espressa, bežnej čiernej kávy, až po kapučíno s dokonalou penou, arómou a teplotou. K dispozícii máte aj horúcu vodu na čaj.
Jednoduchý výber a prispôsobenie kávy
Svoje obľúbené nápoje si jednoducho vyberte na modernom dotykovom displeji s farebnými ikonami. Prispôsobte si kávu pomocou funkcie My Coffee Choice: vyberte si požadovanú intenzitu kávy, objem a úroveň napenenia mlieka presne podľa vašej chuti.
Hodvábne jemná pena vďaka systému LatteGo pre rôzne druhy mlieka
Stlačením jediného tlačidla automaticky pripraví systém LatteGo hodvábne jemnú mliečnu penu do vašej kávy vďaka výkonnej technológii cyklónového penenia, a to aj s vaším obľúbeným alternatívnym rastlinným mliekom.
Mliečny sys. LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie: 2 diely, žiadna hadička
Mliečny systém LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie, pretože obsahuje len dve časti, žiadne hadičky a môžete ho vyčistiť za 10 sekúnd pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu. Spoločnosť Philips neponúka automatické čistenie, pretože by to vyžadovalo dodatočné čistenie.
O 40 % tichší vďaka technológii SilentBrew**
Naša patentovaná technológia SilentBrew stlmuje zvuky kávovarov, aby ste si mohli vychutnať prípravu aromatickej kávy ešte viac. Vďaka zvukovému tieneniu a tichému mletiu sú naše stroje o 40 % tichšie ako predchádzajúce modely a dodávajú sa spolu s certifikáciou Quiet Mark.
Obohatená chuť s naším odolným keramickým mlynčekom
Odhaľte plnú chuť svojej kávy s naším odolným keramickým mlynčekom. Trvácny keramický mlynček má 12 stupňov nastavenia, od jemného až po hrubé mletie.
Jednoduché pokyny a inšpirácia v aplikácii HomeID
Objavte všetko, čo potrebujete vedieť o vašom plnoautomatickom kávovare na espresso, a objavte svet neobmedzenej inšpirácie s receptami ako z kaviarne v aplikácii HomeID.
Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru Aquaclean
Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.
Technické špecifikácie
Všeobecné špecifikácie
Zdroj kávy
Čerstvé zrná
Zapojenie používateľa
Dotyk na tlačidlo
Typ výrobku
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Nápoje
Espresso, káva, kapučíno, horúca voda
Predprogramované nápoje
3
Počet porcií
2
Tlak
15 barov
Vstavaný mlynček
Áno
Nastavenia mlynčeka
12
Kapacita nádoby na zrná
275 g
Penenie mlieka
Áno
Príprava mlieka
LatteGo
Nádobka na mlieko
0,26 l
Objem nádoby na vodu
1,8 l
Profily
Nie
Primárny materiál
Plast
Sekundárny materiál
Kov
Technológia
LatteGo
Rozhranie
Intuitívny dotykový displej
Záruka
2 roky
Pripojiteľnosť
Nie
Diely umývateľné v umývačke riadu
Áno
Hodnotenie energetickej účinnosti
Trieda A
Výkon
1500 W
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
Počet v balení
1
Bezpečnostná funkcia
Časovač automatického vypínania
Áno
Bezpečnostná certifikácia
Áno
Hmotnosť a rozmery
Dĺžka výrobku
433 mm
Šírka výrobku
246 mm
Výška výrobku
371 mm
Hmotnosť výrobku
8 kg
Dĺžka balenia
491,5 mm
Šírka balenia
287,5 mm
Výška balenia
487 mm
Hmotnosť balenia
10 – 12,5 kg
Kompatibilita
Dodávané príslušenstvo 2
Lyžica na dávkovanie
Dodávané príslušenstvo 3
Prúžok na testovanie tvrdosti vody
Dodávané príslušenstvo 4
LatteGo
Súvisiace príslušenstvo 1
Tablety na odstraňovanie kávového oleja
Súvisiace príslušenstvo 2
Odstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru
Súvisiace príslušenstvo 3
Čistiaca kefka
Súvisiace príslušenstvo 4
Mazivo na skupinu súčiastok kávovaru Philips na prípravu kávy
Životnosť
Manuál používateľa
> 75 % recyklovaného papiera
Balenie
> 95% recyklovaných materiálov
Krajina pôvodu
Vyrobené v
Rumunsko
Energetická účinnosť
Spotreba energie v pohotovostnom režime
0,2 W
Spotreba energie v režime vypnutia
nie je k dispozícii
Spotreba energie v pohotovostnom režime počas pripojenia
nie je k dispozícii
Doba pred automatickým prepnutím do pohotovostného režimu
