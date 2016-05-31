Tento produkt už nie je dostupný
Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
Vychutnávajte si príjemné chvíle pri káve so spoľahlivým kávovarom v praktickom a kompaktnom dizajne s jednoduchým odkladaním
So sklenenou kanvicou
Čierna
Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Náhradný kábel možno uložiť do priestoru na kábel pod kávovarom. Vďaka tomu bude kávovar vo vašej kuchyni úhľadne uložený.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.4
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
scrabit
18/12/2013
Polska
Spełnia swoją role
Express prosty w obsłudze, spełnia swoją role, na chwilę obecną nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, sprzęt nie jest drogi w zakupie, do prostego i szybkiego parzenia kawy jak najbardziej polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy