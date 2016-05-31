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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/20
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  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/20
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKávovar

HD7446/20

4.4

| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou

Vychutnávajte si príjemné chvíle pri káve so spoľahlivým kávovarom v praktickom a kompaktnom dizajne s jednoduchým odkladaním

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Kapacita na 10 až 15 šálok, kompaktný dizajn

Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou

  • So sklenenou kanvicou

  • Čierna

Indikátor hladiny vody na jednoduché doplnenie

Indikátor hladiny vody na jednoduché doplnenie

Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Úložný priestor na kábel umožní praktické odloženie v kuchyni

Úložný priestor na kábel umožní praktické odloženie v kuchyni

Náhradný kábel možno uložiť do priestoru na kábel pod kávovarom. Vďaka tomu bude kávovar vo vašej kuchyni úhľadne uložený.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávovar

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

18/12/2013

Polska

Polska

Spełnia swoją role

Express prosty w obsłudze, spełnia swoją role, na chwilę obecną nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, sprzęt nie jest drogi w zakupie, do prostego i szybkiego parzenia kawy jak najbardziej polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/20 Ekspres do kawy

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