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HD7686/30
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Sofistikovaný kávovar Philips HD7686/30 je spojením špičkovej kvality pokiaľ ide o arómu kávy, ale aj o dizajn. Ovládač intenzity a časovač vám umožňujú pripraviť si kávu podľa svojej chuti vďaka integrovanej stupnici pre objem kávy
So sklenenou kanvicou
Vyrobené v Nemecku
Biela
Vysokorýchlostné čerpadlo v kávovare Philips pripraví kávu rýchlejšie a uchová jej optimálnu arómu.
Nastavte požadovanú intenzitu od jemnej cez strednú až po vysokú.
Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni usádzaniu vodného kameňa pri používaní vody z vodovodu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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