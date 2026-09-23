Tento produkt už nie je dostupný
HD7686/90
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Tento sofistikovaný kávovar Philips je spojením špičkovej kvality v oblasti arómy kávy, ako aj v oblasti dizajnu. Ovládač intenzity a časovač vám umožňujú pripraviť si prekvapkávanú kávu podľa svojej chuti vďaka integrovanej stupnici pre objem kávy.
So sklenenou kanvicou
Vyrobené v Nemecku
Čierna
Vysokorýchlostné čerpadlo v kávovare Philips pripraví kávu rýchlejšie a uchová jej optimálnu arómu.
Nastavte požadovanú intenzitu od jemnej cez strednú až po vysokú.
Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni usádzaniu vodného kameňa pri používaní vody z vodovodu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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