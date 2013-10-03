Tento produkt už nie je dostupný
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Tento sofistikovaný kávovar Philips je ideálny pre ľudí, ktorí hľadajú špičkovú kvalitu pri aróme kávy, ako aj v oblasti dizajnu. Ovládač intenzity a časovač vám umožňujú pripraviť si prekvapkávanú kávu podľa svojej chuti vo vami zvolenom čase
So sklenenou kanvicou
Vyrobené v Nemecku
Biela
Vysokorýchlostné čerpadlo v kávovare Philips pripraví kávu rýchlejšie a uchová jej optimálnu arómu.
Nastavte požadovanú intenzitu od jemnej cez strednú až po vysokú.
Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni usádzaniu vodného kameňa pri používaní vody z vodovodu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Tomass
03/10/2013
Česká republika
Perfektní poměr výkon / cena
Povedený design, především je-li doplněn dalšími spotřebiči ze stejné produktové řady. Výborná a jednoduchá obsluha, spolehlivost, kvalita zaručená značkou Philips.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Kávovar
001Jacek
30/10/2015
Polska
bardzo fajny ekspres ale!!!
ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
philipiak
29/08/2015
Polska
mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni
i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy