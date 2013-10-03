Tento produkt už nie je dostupný
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Tento kávovar Philips HD7690/90 je ideálny pre ľudí, ktorí hľadajú špičkovú kvalitu arómy kávy, ako aj v oblasti dizajnu. Ovládač intenzity a časovač vám umožňujú pripraviť si kávu podľa svojej chuti vo vami zvolenom čase
So sklenenou kanvicou
Vyrobené v Nemecku
Čierna
Vysokorýchlostné čerpadlo v kávovare Philips pripraví kávu rýchlejšie a uchová jej optimálnu arómu.
Nastavte požadovanú intenzitu od jemnej cez strednú až po vysokú.
Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni usádzaniu vodného kameňa pri používaní vody z vodovodu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Tomass
03/10/2013
Česká republika
Perfektní poměr výkon / cena
Povedený design, především je-li doplněn dalšími spotřebiči ze stejné produktové řady. Výborná a jednoduchá obsluha, spolehlivost, kvalita zaručená značkou Philips.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Kávovar
001Jacek
30/10/2015
Polska
bardzo fajny ekspres ale!!!
ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
philipiak
29/08/2015
Polska
mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni
i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy