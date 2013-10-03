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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/90

Tento produkt už nie je dostupný

Pure EssentialsKávovar

HD7690/90

5

| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

Tento kávovar Philips HD7690/90 je ideálny pre ľudí, ktorí hľadajú špičkovú kvalitu arómy kávy, ako aj v oblasti dizajnu. Ovládač intenzity a časovač vám umožňujú pripraviť si kávu podľa svojej chuti vo vami zvolenom čase

Zobraziť všetky výhody

Ovládanie chuti kávy My Aroma pre intenzitu kávy presne podľa vašej chuti

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

  • So sklenenou kanvicou

  • Vyrobené v Nemecku

  • Čierna

1 400 W

1 400 W

Vysokorýchlostné čerpadlo v kávovare Philips pripraví kávu rýchlejšie a uchová jej optimálnu arómu.

Výber intenzity na nastavenie sily uvarenej kávy

Nastavte požadovanú intenzitu od jemnej cez strednú až po vysokú.

Svetelný indikátor odstraňovania vodného kameňa

Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni usádzaniu vodného kameňa pri používaní vody z vodovodu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

03/10/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní poměr výkon / cena

Povedený design, především je-li doplněn dalšími spotřebiči ze stejné produktové řady. Výborná a jednoduchá obsluha, spolehlivost, kvalita zaručená značkou Philips.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Kávovar

30/10/2015

Polska

Polska

bardzo fajny ekspres ale!!!

ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

29/08/2015

Polska

Polska

mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni

i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

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