Tento produkt už nie je dostupný
HD7692/90
Dokonalé espresso jednoduchým stlačením tlačidla
Tento sofistikovaný kávovar v sebe spája špičkovú arómu kávy a skvelý dizajn. Ovládač intenzity vám umožňuje kedykoľvek si pripraviť kávu podľa svojej chuti a izolovaná kanvica vám ju dlhšie uchová čerstvú a teplú.
S termoskovou kanvicou
Vyrobené v Nemecku
Čierna
Vysokorýchlostné čerpadlo v kávovare Philips pripraví kávu rýchlejšie a uchová jej optimálnu arómu.
Nastavte požadovanú intenzitu od jemnej cez strednú až po vysokú.
Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni usádzaniu vodného kameňa pri používaní vody z vodovodu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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