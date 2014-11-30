Prehľadávať výrazy

    4000 Series Plnoautomatický kávovar

    HD8847/09

    Skvelé espresso a chuť prekvapkávanej kávy

    Máte chuť na svoju rannú kávu alebo chcete skôr silné espresso? Jedinečná funkcia CoffeeSwitch vám umožňuje zmeniť nastavenie z espressa na prekvapkávanú kávu, ak ju máte radi práve takto. Oba druhy kávy sa pripravia z čerstvých zŕn po jednoduchom prepnutí páčky.

    20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

    Naše mlynčeky sú vyrobené zo 100 % keramiky: extrémne odolné a presné, vďaka čomu si môžete vychutnať minimálne 20 000 šálok čerstvej aromatickej kávy.

    Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov vrátane cappuccina

    Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

    Nastavte dýzu kávy tak, aby sa prispôsobila výške každej šálky

    Nastaviteľná dýza v našom kávovare na espresso sa prispôsobí každej šálke, a tak sa káva počas nalievania nevyleje ani nevychladne. Tým sa zaručí správna teplota vášho obľúbeného espressa a kávovar pritom zostane vždy čistý.

    Chuť prekvapkávanej kávy z čerstvých zŕn vďaka prepínaču CoffeeSwitch

    Konečne chuť prekvapkávanej kávy z plne automatického espresso kávovaru! Vychutnajte si rannú kávu alebo silné espresso len jednoduchým potiahnutím páky. Unikátny prepínač CoffeeSwitch umožňuje vybrať perfektný typ kávy z čerstvo mletých zrniek pre každú chvíľu a náladu.

    Nastavenie objemu, 5 stupňov nastavenia intenzity arómy a 5 stupňov nastavenia mlynčeka

    Tento plne automatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!

    Navrhnuté na maximálne zvýšenie kapacity vďaka kompaktnému dizajnu

    Užite si viac priestoru a dlhšiu dobu bez dopĺňania vďaka veľkej kapacite nádob na zrnká, vodu a odpad so super kompaktným dizajnom. Tento inteligentný plne automatický kávovar vám poskytne maximálne pohodlie a špičkový výkon vďaka veľkej kapacite nádoby na vodu, zrnká a odpad.

    Príprava kapučína stlačením jedného tlačidla vďaka integrovanej karafe na mlieko

    Vychutnajte si super krémové kapučíno s dokonalou teplotou tým najjednoduchším možným spôsobom. Stačí naliať mlieko do karafy, pripojiť ju ku kávovaru a vybrať preferovaný nápoj. Či už je to kapučíno alebo napenené mlieko, váš nápoj bude pripravený za niekoľko sekúnd s tokom bez striekania pri ideálnej teplote.

    Jednoduché ovládanie kávovaru prostredníctvom intuitívneho displeja

    Intuitívny displej zobrazuje všetky informácie potrebné na jednoduchú interakciu s kávovarom a dosiahnutie maximálneho výkonu. Ikony vás prevedú cez všetky možnosti prispôsobenia a dôležité činnosti týkajúce sa údržby.

    Jemná mliečna pena z karafového peniča

    Každá pripravená káva bude pokrytá hodvábnou mliečnou vrstvou, ktorá vábi chuťové poháriky. Karafa na mlieko dvakrát napení mlieko a následne v šálke vytvára plynulú krémovú vrstvu s tou správnou teplotou. Karafu je možné tiež pohodlne uložiť do chladničky a má špičkové hygienické vlastnosti.

    Bezkofeínová káva s rovnakou chuťou vďaka práškovej voľbe

    Niekedy je pekné mať možnosť dať si kávu s plnou chuťou bez efektu kofeínu. Vďaka práškovej voľbe si môžete urobiť kávu bez kofeínu, kedykoľvek sa vám zachce.

    Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke

    Varná jednotka je srdcom každého plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú jednotku môžete dôkladne a jednoducho vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.

    Vychutnajte si výbornú kávu vďaka funkcii auto-prepláchnutia a riadeného odvápňovania

    Tento kávovar automaticky vyčistí okruh kávy vodou vždy pri spustení alebo vypnutí kávovaru. Vďaka tomu dosiahnete skvelú a čerstvú chuť kávy v každej šálke. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru. Tento kávovar vás upozorní na potrebu odstránenia kameňa a pomocou pokynov na obrazovke vás prevedie jednotlivými krokmi.

    Technické špecifikácie

    • Prispôsobenie

      Nastavenia sily arómy
      5
      Nastavenia mlynčeka
      5
      Dĺžka kávy a mlieka
      Nastaviteľné
      Ovládanie arómy pred prípravou kávy
      Nie
      Používateľské profily
      1
      Nastavenia teploty
      3

    • Rozmanitosť

      Nápoje
      • Espresso
      • Espresso Lungo
      • Horúca voda
      • Mliečna pena
      • Kapučíno
      • Káva
      Možnosť mletej kávy
      Áno
      Dve šálky
      Áno
      Dve šálky na mlieko
      Nie
      Volič intenzity kávy
      Áno

    • Ďalšie funkcie

      Odnímateľná varná jednotka
      Áno
      Auto-prepláchnutie a riadené odstraňovanie vodného kameňa
      Áno
      Hlavný vypínač
      Áno
      Ohrievač s rýchlym ohrievaním
      Áno

    • Technické údaje

      Rozmery produktu
      215 x 330 x 429  cm
      Napätie
      230  V
      Dĺžka kábla
      >100  cm
      Frekvencia
      50  Hz
      Objem karafy na mlieko
      0,5  l
      Objem nádoby na odpad
      15  servings
      Objem nádržky na vodu
      1,8  l
      Kapacita zásobníka na kávové zrná
      250  g
      Hmotnosť produktu
      7.2  kg
      Nádoba na odpad
      Čelný prístup
      Nádržka na vodu
      Prístup z vrchu
      Max. výška šálky
      152  mm
      Kompatibilita filtra
      Brita Intenza
      Farba a povrchová úprava
      Čierna

    • Všeobecné špecifikácie

      Príprava mlieka
      Integrovaná karafa na mlieko
      Používateľské rozhranie
      Základné zobrazenie

