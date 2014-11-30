HD8847/09
Skvelé espresso a chuť prekvapkávanej kávy
Máte chuť na svoju rannú kávu alebo chcete skôr silné espresso? Jedinečná funkcia CoffeeSwitch vám umožňuje zmeniť nastavenie z espressa na prekvapkávanú kávu, ak ju máte radi práve takto. Oba druhy kávy sa pripravia z čerstvých zŕn po jednoduchom prepnutí páčky.Zobraziť všetky výhody
Naše mlynčeky sú vyrobené zo 100 % keramiky: extrémne odolné a presné, vďaka čomu si môžete vychutnať minimálne 20 000 šálok čerstvej aromatickej kávy.
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
Nastaviteľná dýza v našom kávovare na espresso sa prispôsobí každej šálke, a tak sa káva počas nalievania nevyleje ani nevychladne. Tým sa zaručí správna teplota vášho obľúbeného espressa a kávovar pritom zostane vždy čistý.
Konečne chuť prekvapkávanej kávy z plne automatického espresso kávovaru! Vychutnajte si rannú kávu alebo silné espresso len jednoduchým potiahnutím páky. Unikátny prepínač CoffeeSwitch umožňuje vybrať perfektný typ kávy z čerstvo mletých zrniek pre každú chvíľu a náladu.
Tento plne automatický kávovar ponúka množstvo úžasných možností, aby ste si mohli pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. Umožňuje jednoduché prispôsobenie a uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a teploty každého nápoja. Objavujte, experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!
Užite si viac priestoru a dlhšiu dobu bez dopĺňania vďaka veľkej kapacite nádob na zrnká, vodu a odpad so super kompaktným dizajnom. Tento inteligentný plne automatický kávovar vám poskytne maximálne pohodlie a špičkový výkon vďaka veľkej kapacite nádoby na vodu, zrnká a odpad.
Vychutnajte si super krémové kapučíno s dokonalou teplotou tým najjednoduchším možným spôsobom. Stačí naliať mlieko do karafy, pripojiť ju ku kávovaru a vybrať preferovaný nápoj. Či už je to kapučíno alebo napenené mlieko, váš nápoj bude pripravený za niekoľko sekúnd s tokom bez striekania pri ideálnej teplote.
Intuitívny displej zobrazuje všetky informácie potrebné na jednoduchú interakciu s kávovarom a dosiahnutie maximálneho výkonu. Ikony vás prevedú cez všetky možnosti prispôsobenia a dôležité činnosti týkajúce sa údržby.
Každá pripravená káva bude pokrytá hodvábnou mliečnou vrstvou, ktorá vábi chuťové poháriky. Karafa na mlieko dvakrát napení mlieko a následne v šálke vytvára plynulú krémovú vrstvu s tou správnou teplotou. Karafu je možné tiež pohodlne uložiť do chladničky a má špičkové hygienické vlastnosti.
Niekedy je pekné mať možnosť dať si kávu s plnou chuťou bez efektu kofeínu. Vďaka práškovej voľbe si môžete urobiť kávu bez kofeínu, kedykoľvek sa vám zachce.
Varná jednotka je srdcom každého plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú jednotku môžete dôkladne a jednoducho vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.
Tento kávovar automaticky vyčistí okruh kávy vodou vždy pri spustení alebo vypnutí kávovaru. Vďaka tomu dosiahnete skvelú a čerstvú chuť kávy v každej šálke. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru. Tento kávovar vás upozorní na potrebu odstránenia kameňa a pomocou pokynov na obrazovke vás prevedie jednotlivými krokmi.
