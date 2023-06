Asi si vyčítate, že ste nekúpili gauč v tmavšej farbe, na ktorej by škvrny od vyliatych tekutín neboli tak vidieť. Akú nápravu ponúkame: Áno, dieťa môže sem tam niečo rozliať, ale s našimi detskými hrnčekmi si nemusíte robiť starosti. Každý hrnček má ventil proti rozliatiu, ktorý váš gauč ochráni, aj keby bolo vaše dieťa pri pití skutočne nešikovné. Možno si tiež hovoríte, ako je možné dostať sa od dojčenskej fľaše až k hrnčeku. Akú nápravu ponúkame: Učiť sa nové zručnosti môže byť spočiatku skutočne náročné, preto sme pre vaše dieťatko celý proces rozdelili do štyroch jednoduchých krokov. Najprv dieťa naučte piť s držadlami z fľaše v súprave na učenie pitia z detského hrnčeka. Postupne pokračujte učením „dospeláckého“ pitia náustkom, slamkou a nakoniec z hrnčeka bez náustka. Trošku by vás mohlo trápiť, že sa hrnčeky budú strácať rovnako rýchlo ako detské ponožky. Akú nápravu ponúkame: Ak má niečo v rukách vaše dieťatko, kde čo sa tak nejako zabudne, stratí alebo zahodí. My o tom vieme a preto sme pri detských hrnčekoch navrhli zvlnené okraje a držadlá, aby sa dieťatku na cestách ľahko nosili.



A možno si tiež hovoríte, no teda, deti potrebujú skutočne veľa vecí.

Akú nápravu ponúkame: Nový prírastok do rodiny vám môže, ehm, obohatiť život. Ako by ste teda mohli žiť jednoduchší život a postarať sa, aby vaše dieťatko malo všetko potrebné? Detské hrnčeky Philips Avent sú navrhnuté tak, aby sa dali vzájomne nahradzovať. Horný diel teda môžete použiť na viac fliaš a hrnčekov – a vždy viečko rýchlo nájsť.



Takže, ste pripravení pomôcť svojmu dieťatku naučiť sa piť ako dospelák? Zvládnete to ako nič.